Der nächste Bauabschnitt der Baustelle auf der Autobahn 27 bedeutet, dass die Anschlussstelle Verden-Nord nicht befahrbar sein wird. (Björn Hake)

Im Zuge der Bauarbeiten auf der Autobahn 27, die seit Anfang März zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Achim-Ost auch für Verkehrsbehinderungen sorgen, wird nun eine Sperrung der Anschlussstelle Verden-Nord notwendig. Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden nun mitgeteilt.

Während die Betonfahrbahn in Richtung Bremen auf kompletter Breite in einer Länge von rund 17 Kilometern erneuert wird, soll nun die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle ertüchtigt werden. Sie muss dafür in Fahrtrichtung Bremen von Montag, 20. Mai, ab etwa 6 Uhr bis Montag, 27. Mai, etwa 5 Uhr gesperrt werden. „Für die Dauer der Arbeiten sind die Ausfahrt sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Bremen nicht möglich“, betont die Landesbehörde.

Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Walsrode kommen und an der Anschlussstelle Verden-Nord abfahren möchten, sollen im Vorfeld bereits die Anschlussstelle Verden-Ost nutzen. Von hier aus würden sie über die Bedarfsumleitung U7 bis zur Anschlussstelle Verden-Nord geleitet. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Verden-Nord auf die A 27 in Richtung Bremen auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U9 bis zur Anschlussstelle Langwedel und von dort auf die A 27 geführt.

Des Weiteren wird es laut Landesbehörde wegen der Fahrbahnerneuerung notwendig sein, die Anschlussstelle Verden-Ost in Fahrtrichtung Bremen – dann wohl vom 14. Juni bis zum 17. Juni – zu sperren. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jeweils möglich. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet um Verständnis für die Arbeiten und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.