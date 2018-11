An der Bahnbrücke der Landesstraße 167 (Embser Landstraße), die über den Achimer Bahnhof hinweg führt, muss gebaut werden – und zwar ab diesem Mittwoch, 7. November. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitgeteilt hat, ist die Bahnbrücke in einem schlechten Zustand und die sogenannten Fahrbahnübergangskonstruktionen weisen Rost auf. Somit seien „umfangreiche Instandsetzungsarbeiten“ erforderlich. Die Fahrbahnübergangskonstruktionen sind notwendig, um temperaturabhängige Längenausdehnungen der Brücke auszugleichen. Diese Konstruktionen müssen auf beiden Seiten der Brücke ausgebaut und durch neue ersetzt werden – dafür sind Aufbruch- und Schweißarbeiten erforderlich. Um deren Ablauf zu gewährleisten, wird die Straße mithilfe einer Ampelregelung halbseitig gesperrt. Bis Ende November wird die Baustelle voraussichtlich eingerichtet sein. Die Baukosten betragen rund 75 000 Euro.