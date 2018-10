In der Obernstraße werden Fernmeldekabel verlegt. (Symbolbild) (Oliver Berg/ dpa)

Im Stadtgebiet wird gebuddelt: Die Bushaltestelle Zum Achimer Bahnhof wird nach Angaben der Stadtverwaltung im Zeitraum von Dienstag, 9., bis zum 26. Oktober umgebaut. Daher kann es auf der Straße Zum Achimer Bahnhof zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kommen. Außerdem werden in der Obernstraße bis zum 12. Oktober Fernmeldekabel verlegt, wodurch es zeitweise vor den Gebäuden mit den Hausnummern 55 und 43 zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. Nachfragen beantworten die Organisationseinheiten Verkehrslenkung und -sicherheit, die zu den Dienstzeiten unter Telefon 0 42 02 / 9 16 05 75 sowie per E-Mail an verkehr(at)stadt.achim.de zu erreichen sind.