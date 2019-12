Autofahrer müssen sich die nächsten drei Jahre in Achim auf diverse Baustellen einstellen. (Björn Hake)

Die Stadt muss etwas tun. Wie berichtet, wächst Achim und damit wächst auch die Zahl der Menschen, die hier mit dem Auto, per Zug, auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Für die Abteilung Stadtplanung bedeutet dies, dass sie zunächst noch dreigleisig fahren muss, da das Straßennetz noch verbesserungswürdig ist. „Dann aber müssen und werden wir im Sinne einer Mobilitätswende mit Priorität die Bereiche ÖPNV sowie Fuß- und Radwege angehen“, betont Stefan Schuster, Verkehrsplaner der Stadt Achim.

Koordination statt Verkehrschaos

Für die Achimer Bürger und die Pendler bedeutet dieses Vorgehen, dass sie sich in den kommenden drei Jahren noch auf diverse Großbaustellen im Stadtgebiet einstellen müssen, die laut Schuster aber koordiniert werden – und das auch über die Grenzen Achims hinaus mit den Nachbarkommunen, was im Arbeitskreis Verkehr im nördlichen Landkreis passiert. Denn, wenn jede Gemeinde baue wie und wann sie will, arte dies in einem Verkehrschaos aus. So stimmen sich beispielsweise Achim und Oyten ab, denn die Nachbargemeinde wolle die Anschlussstelle der A1 für eine bessere Anbindung des Gewerbegebiets umgestalten. „Wie und wann genau, wissen die Oytener wohl selbst noch nicht exakt, aber sie sind da dran“, weiß Schuster, der vom Jahr 2021 ausgeht. Solch eine Baumaßnahme könne dann nicht parallel zu den geplanten Arbeiten in Achim-Ost geschehen.

In den nächsten drei Jahren gibt es in Achim diverse Großbaustellen. (Straßen- und Verkehrsmanagement Achim)

Die sollen mit Blick auf die wohl bevorstehende Amazon-Ansiedlung zunächst über die Bühne gehen, die Uesener Feldstraße zwischen Ueser Kreuzung und dem noch zu sanierenden Bereich ist ja bereits in diesem Jahr gemacht worden. So soll in den kommenden zwei Jahren dann der Straßenausbau in Achim-Ost erfolgen, zeitgleich mit der Sanierung des Kreisverkehrs an der K23. Der Verkehrsfluss in Uesen wird sich laut Schuster „deutlich verbessern“, erst recht wenn im Jahr 2022 Hand an die Ueser Kreuzung gelegt wird. „Bei der Kreuzung werden wir im bestehenden Bereich bleiben müssen, sobald nicht später doch noch die Chance auftaucht, Flächen dazukaufen zu können“, sagt Schuster.

Verbesserung des Verkehrsflusses geplant

Durch eine Optimierung der Ampelschaltung und Fahrspuren – beispielsweise fällt jeweils das derzeit mögliche freie Rechtsabbiegen weg – könne der Verkehrsfluss verbessert werden. Aus jeder Richtung führe dann eine Linksabbiegerspur sowie eine Geradeaus-/Rechtsabbiegerspur in die Kreuzung hinein und je eine Fahrspur wieder heraus. „Noch leistungsfähiger wollen wir die Kreuzung gar nicht machen, um nicht noch den Verkehr von der A1 anzulocken“, betont Schuster, der zu einem späteren Zeitpunkt ein genaues Konzept vorstellen will. „Aber es ist nicht ganz einfach: Es ist nicht unsere Kreuzung, nicht unsere Ampelanlage.“ Beides gehöre dem Land Niedersachsen. Auf der anderen Seite Achims ist die Entwicklung des Straßennetzes zwar vorgezeichnet, aber noch in der Schwebe, da man noch weit entfernt sei von einer Realisierung des Projekts Achim-West.

Was den motorisierten Individualverkehr angeht, da hat die Stadt jetzt abermals die vorhandenen öffentlichen Parkplätze und deren Auslastung untersucht, die jüngsten Zählungen stammten aus dem Jahr 2016. Laut Schuster gibt es 627 Parkplätze im Innenstadtbereich und die Erkenntnis, „dass es die ganze Woche über freie Plätze in Achim gibt“. Zwar seien es an einem wegen des Wochenmarktes stark frequentierten Mittwochvormittags nur 65 freie Parkbuchten, aber immerhin. Was für den Fachmann bedeutet: „Wir brauchen die Innenstadtparkplätze, aber auch nicht mehr, als wir haben.“