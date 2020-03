Heidi Schubert-Hornung ist Konzertpianistin und widmet sich einen Abend lang nur dem Komponisten Ludwig van Beethoven. (Fr)

Ludwig van Beethoven gilt als einer der bedeutendsten Komponisten überhaupt. Kein Wunder also, dass anlässlich seines 250. Geburtstages in diesem Jahr auf vielfache Weise an ihn und sein musikalisches Schaffen gedacht wird. Auch in der St.-Laurentius-Kirche steht der Komponist bei einem Konzert an diesem Freitag, 13. März, im Mittelpunkt. Die Achimer Pianistin Heidi Schubert-Hornung widmet sich einen Abend lang ausschließlich dem deutschen Komponisten.

Schubert-Hornung wurde an der Folkwang Hochschule in Essen zur Konzertpianistin ausgebildet. Klavierkonzerte in der Bremer Glocke, in der Schweiz, Italien und den USA sind Teil ihrer bisherigen künstlerischen Laufbahn. In Achim unterrichtet die Pianistin Kinder und Erwachsene und bereitet Jugendliche und Studenten auf das Musikstudium vor.

Bewusste Auswahl

Bei ihrem Konzert in der Laurentius-Kirche spielt Schubert-Hornung insgesamt drei Sonaten des deutschen Komponisten und die Auswahl hat sich die Musikerin nach eigenen Angaben gut überlegt. „Für diesen Klavierabend habe ich drei Klavier-Sonaten ausgesucht, die die Zuhörer das Genie von Ludwig van Beethoven erleben lassen“, erklärt Schubert-Hornung. Ihre Wahl sei daher auf die Sonate „Pathétique“, „Les Adieux“ und die Klaviersonate E-Dur op.109 gefallen.

„Die erste Sonate, die ich an diesem Abend spielen werde, die Pathétique, hat Beethoven 1798, also mit 27 Jahren komponiert“, berichtet die Pianistin. Während seine frühen Sonaten noch unter dem Einfluss von Jospeh Haydn gestanden hätten, habe Beethoven mit diesem Werk zu seinem ganz eigenen, persönlichen kompositorischen Stil gefunden. „Beethoven intensivierte ganz neue Stilmittel für das Klavier, die es in dieser Form so vorher nicht gab“, beschreibt Heidi Schubert-Hornung die Entwicklung des Komponisten. „Das werden die Zuhörer bei diesem Klavierabend hören und sehen.“

Das zweite Werk, das die Achimerin am Sonntag präsentiert – die Sonate Nr. 26 Es-Dur –, habe Beethoven unter dem Eindruck des Abschieds von seinem Freund und Förderer, Erzherzog Rudolph, komponiert. Dieser musste vor den anrückenden Truppen Napoleons für etwa neun Monate nach Ungarn fliehen. „Ich finde es ausgesprochen spannend, wie Beethoven hier aus kleinsten Motiven, Keimzellen, große Werke erschafft“, schwärmt die Pianistin.

Herausfordernde Variation

Die dritte Sonate indes habe Beethoven Maximiliane Brentano, der Tochter seiner langjährigen Freundin Antonie Brentano, gewidmet und die wird Schubert-Hornung an diesem Abend durchaus fordern. „Die letzte Variation beginnt in einer total reduzierten Fassung, steigert sich in immer schneller werdenden Triller geradezu ekstatisch. Das ist für mich als Pianistin eine Herausforderung“, gibt sie zu. „In beiden Händen spiele ich gleichzeitig Triller und jeweils eine Melodie, bevor das Thema wiederkehrt und die Sonate still und innig endet.“

Für Heidi Schubert-Hornung ist das dann ein ganz besonderer Moment. „Wenn das leise choralartige Thema in der Kirche ausklingt, geht es den Zuschauern vielleicht wie mir: Es ist fast so, als gewähre Beethoven einen kurzen Blick in die Ewigkeit.“



Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche, Kleine Kirchenstraße 5. Eintrittskarten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse. Schüler und Jugendliche haben freien Eintritt.