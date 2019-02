Auf der Bürgerstraße kann es schon mal eng werden. Lkw und Busse müssen dann auf den Grünstreifen oder den Fußgängerweg ausweichen. Das hinterlässt Spuren. (Michael Braunschädel)

Auf der Bürgerstraße in Thedinghausen kann es mitunter ganz schön eng werden. Der Grund dafür ist nicht zu übersehen. Lastwagen, Schulbusse und Autos rollen über die Gemeindestraße. Viel Platz zum Manövrieren bleibt bei Begegnungsverkehr freilich nicht. Immer wieder müssen die schweren Fahrzeuge daher auf Grünstreifen und den Fußgängerweg ausweichen – zum Ärger einiger Anwohner! Die machen nun mobil.

„Wir haben Unterschriften von Anwohner gesammelt, mit denen wir deutlich machen wollen, dass wir unzufrieden sind“, sagt Ute Wulf. Über 100 sollen es sein. Sie selbst wohnt mit ihrem Mann Andreas Wulf direkt an der Bürgerstraße. Hier ist auch der Malereibetrieb Wulf ansässig. Die Unterschriften haben mittlerweile auch die Politik erreicht. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Liste von Andreas Wulf und Friedrich Lüers übergeben. Zeitnah soll das Thema daher auch auf die Tagesordnung im Gemeinderat gehievt werden, denn mit der Unterschriftenliste gehen auch Forderungen einher.

Die Anwohner-Initiative pocht auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 in der ganzen Straße und ein Durchfahrtsverbot für Lkw. Für Lieferverkehr solle die Straße, in der sich unter anderem auch das Haus auf der Wurth und die Pflegeeinrichtung Haus in der Bürgerei befinden, aber frei bleiben. Diese Forderungen haben die Anwohner auch auf Plakaten zusammengefasst, die an der Straße aufgehängt werden sollen.

Starker Anstieg seit 2010

Ute Wulf berichtet davon, dass der Verkehr auf der Straße seit dem Ausbau 2010 stark angestiegen sei. „Der Straßenlärm beginnt gegen 5 Uhr und endet in der Woche gegen 22 Uhr“, berichtet sie. „Besonders zugenommen hat in den vergangenen Jahren der Lkw-Verkehr, und das nicht nur durch Fahrer von den ortskundigen Unternehmen“, beschreibt Ute Wulf die Situation an der Bürgerstraße. „Wenn auf der A1 mal Stau ist, dann ist der Durchfahrtsverkehr besonders hoch. Die Strecke durch Thedinghausen hat sich einfach rumgesprochen.“ Deswegen komme es auch oft zu gefährlichen Situationen.

Besonders problematisch wird es laut Ute Wulf dann, wenn sich zwei Lastwagen oder Bus und Lkw auf der Bürgerstraße begegnen. „Dann weichen die Fahrer auf den Bürgersteig oder den Grünstreifen aus. Es sind bereits Schäden zu erkennen“, sagt die Anwohnerin. So heißt es in einer Erklärung der Anwohner-Initiative, dass teilweise bereits Absenkungen im Bereich des Fußweges zu erkennen seien. Weil die Straße durch die Kurven nur schwer einzusehen sei, hat Ute Wulf ihre Gesellen auch angewiesen, nicht mehr rückwärts vom Hof zu fahren. „Das ist einfach zu gefährlich.“

Ob die Forderungen umgesetzt werden, liegt allerdings nicht in den Händen der Gemeinde. Wie es dazu aus dem Rathaus in Thedinghausen heißt, wäre der Landkreis Verden als Untere Verkehrsbehörde für die Genehmigung, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein Durchfahrtsverbot für Lkw, zuständig. Die Gemeinde könne aber einen entsprechenden Antrag beim Landkreis stellen. „Wir gucken uns jetzt an, wie sich das entwickelt. Locker lassen werden wir aber auf jeden Fall nicht“, kündigt Ute Wulf bereits an.