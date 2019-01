2015 eingeweiht, sind im neuen Gewerbepark Oyten inzwischen bereits die Hälfte der Flächen verkauft. (Björn Hake)

Immer wenn es in der Gemeinde Oyten um die Finanzlage geht, wird eins schnell deutlich: Die Gewerbesteuer ist ein sehr großer Segen für die Haushaltskasse. Sie sprudelt und sprudelt – und das momentan von Jahr zu Jahr mehr. Mit Einnahmen von rund 10,6 Millionen Euro kalkuliert die Verwaltung für dieses Jahr, was etwa ein Drittel der gesamten Erträge in Oyten ausmacht. Diese hohen Einnahmen sind in den vergangenen Jahren entscheidend mit dafür verantwortlich gewesen, dass die Gemeinde fleißig investieren konnte – etwa in die IGS oder die beiden Feuerwehrhäuser – und dies auch in nächster Zeit weiter plant. Und das Ende der Fahnenstange scheint in Sachen Gewerbesteuer noch nicht erreicht. Denn aktuell hat die Gemeinde Oyten noch Flächen in der Hinterhand.

Diese sind weiterhin heiß begehrt, wie aus dem Rathaus zu hören ist. So bestehe nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Oyten A 1, der im Sommer 2015 eingeweiht worden war. Auf diesem befinden sich rund 40 Hektar vermarktbare Flächen. „Etwa die Hälfte davon ist verkauft“, erzählt Bürgermeister Manfred Cordes, der immer wieder gerne betont, dass schon längst alle Flächen hätten verkauft werden können. Schließlich ist der Gewerbepark durch seine sehr gute infrastrukturelle Lage besonders bei Logistik-Unternehmen sehr gefragt. Doch viele von ihnen haben sich in den vergangenen Jahren Absagen eingeholt, denn die Gemeinde Oyten hat von Anfang an auf einen bunten Branchenmix gesetzt und Oytener Betrieben am Anfang ein Vorgriffsrecht gewährt.

Insgesamt wurden 2018 Gewerbeflächen in der Größe von 100 000 Quadratmetern verkauft – wobei dazu auch ein Grundstück in einem alten Gewerbegebiet zählte. Diese Verkäufe bringen natürlich zusätzlich zu den zukünftig erwartbaren Steuereinnahmen auch einmalig Geld in die Haushaltskasse. Einen festen Zeitplan, wann der neue Gewerbepark vollgelaufen sein soll, gibt es laut Cordes nicht. „Das kann aber relativ schnell gehen“, erklärt der Bürgermeister. Und dann? Dann hat die Gemeinde schlichtweg keine Gewerbeflächen mehr zum Verkaufen. Das wertvolle Gut, welches Oyten zu einer finanzstarken Kommune gemacht hat, wäre ausverkauft.

Natürlich würden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weiterhin erfolgen – und nach dem Verkauf aller restlichen Flächen auf Dauer gesehen auch noch von mehr Unternehmen als bisher. Aber eins ist klar: Auf das Konjunkturhoch, welches momentan für die neuen Rekorderträge sorgt, folgt irgendwann ganz sicher auch wieder ein Tief. Wie extrem dieses ausfallen wird und in welchem Umfang die Unternehmen in Oyten davon betroffen sein werden, das ist natürlich spekulativ. Doch um einen deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu verhindern, müssten im Idealfall auch zukünftig weitere Betriebe angesiedelt werden.

Noch keine Erweiterungsgespräche

Aber wie soll das gehen? Wie Cordes berichtet, ist über die Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen in der Verwaltung und in der Politik bisher nicht offiziell gesprochen worden. Was natürlich nicht heißt, dass sich der Bürgermeister und andere Personen sich darüber nicht schon einmal Gedanken gemacht haben. „Bis zur Grenze in Achim ist alles dicht. Eigentlich kommen solche Flächen in Oyten nur noch im Bereich von der Lindheimer Straße bis Bassen in Frage“, befindet Cordes. Doch bis es eines Tages soweit kommen könnte, wären noch unzählige Punkte zu klären, Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen. „Aber den Überlegungen müssen wir uns stellen“, macht Cordes klar, dass diese Option im Zeichen der Zukunftssicherung der Gemeinde natürlich früher oder später geprüft werden muss.

Sicher wäre jedoch, dass es sich bei einem Gewerbegebiet in Richtung Bassen um „B-Flächen“ handeln würde, wie Cordes sagt. Anders als die im bisher halb gefüllten Gewerbepark, der voraussichtlich 2020 noch eine weitere Aufwertung erfahren wird. Denn dann wird die Gemeinde Oyten dort für etwa 1,65 Millionen Euro noch einen Kreisverkehr installieren, der den Fahrzeugen eine direkte Zufahrt zur Autobahn ermöglichen wird. Das Gebiet sei spätestens dann für Gewerbe laut Cordes „allererste Sahne“.

Umso wichtiger ist es für die Gemeinde natürlich, diese letzten Grundstücke dort mit Bedacht zu vergeben. Und vor allem wird es bei den Ansiedlungen auch darum gehen, den angestrebten Branchenmix weiter zu festigen. Denn je unabhängiger die Gemeinde von einem Wirtschaftszweig ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ende des Konjunkturhochs kein allzu großes Loch in den Gemeindesäckel reißen wird.