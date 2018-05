Wer setzt sich federführend für den Schutz von Natur und Landschaft in Oyten ein? Politisch entschieden wird das erst im Oktober. (Strangmann)

Oyten. Ehrenämter besetzt zu bekommen, das ist heutzutage häufig ein schweres Unterfangen. Viele Vereine und Institutionen können davon ein Liedchen singen. Umso bemerkenswerter, was sich zuletzt in Oyten abgespielt hat. Denn dort wird ein Nachfolger für Karsten Hormann gesucht, der vor einigen Monaten das Amt des Oytener Landschaftswartes aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte (wir berichteten). Vorschlagsberechtigt für die Neubesetzung waren nun die Gemeinde sowie der BUND, das Forstamt, die Jägerschaft, das Landvolk und der Nabu. Und diese haben für das Amt des Landschaftswartes insgesamt gleich drei Kandidaten ins Rennen geschickt: Hans-Joachim Blohme, Hans-Heinrich Grahl und Eckhard Jäger.

"Das war für uns auch ein bisschen ungewöhnlich", erklärt Silke Brünn, Fachdienstleiterin beim Landkreis für Wasser, Abfall und Naturschutz. Normalerweise sei man es gewohnt, dass es für solch eine Stelle einen Bewerber gibt, auf den sich die Verbände und die Kommune im Vorfeld geeinigt haben. In Oyten gab es nun gleich dreifache Ambitionen. Blohme wurde vom Landvolk, von der Jägerschaft und vom Forstamt vorgeschlagen – somit gleich von drei Seiten. Als Revierpächter von vielen Flächen um den Oytener Ortskern herum, habe er viel Kontakt zu Landwirten und sei angesprochen worden, ob er sich das Amt vorstellen könne, erzählt der Rechtsanwalt, der nicht nur Vorsitzender der Vereinigung der Selbstständigen Oyten ist, sondern auch seit vielen Jahren für die CDU im Gemeinderat sitzt.

Und eben das wird ihm nun, was die Bestrebungen für den Posten des Landschaftswartes angeht, voraussichtlich zum Verhängnis. "Denn diese Funktion steht im Widerspruch zu den Kriterien, die der Kreistag beschlossen hatte und auch weiterhin für sinnvoll gehalten werden", heißt es vom Landkreis. Eine Verbindung von Ratsmitgliedschaft und dem Amt des Landschaftswartes können daher zu Interessenkonflikten führen. "Das war mir so nicht bekannt", sagt Blohme, der vergangene Woche von Landrat Peter Bohlmann darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, dass die Verwaltung der Politik daher nicht nur Ernennung Blohmes rate. Sie empfiehlt, den Posten an Hans-Heinrich Grahl zu vergeben.

Das Mitglied der Oytener Rentnergang "Wühlmäuse" war auch von der Oytener Politik im Verwaltungsausschuss mehrheitlich gewählt und daher von der Gemeinde vorgeschlagen worden. Durch seine bereits langjährige ehrenamtliche Arbeit für die Flora und Fauna in Oyten, werde ihm das Amt zugetraut. "Er verfügt neben einer großen örtlichen Akzeptanz über sehr gute Ortskenntnisse und gute Kenntnisse im Bereich Arten- und Naturschutz", befindet zudem der Landkreis. Grahl selbst würde, wie er erklärt, den Job sehr gerne machen, auch weil es für die Arbeit der "Wühlmäuse" von Vorteil sei, den Landschaftswart in den eigenen Reihen zu haben.

Eckhard Jäger als dritter Kandidat war vom Nabu vorgeschlagen worden. Der Landkreis befindet, dass auch er den Anforderungen an einen Landschaftswart entsprechen würde, so ist er etwa ehrenamtlich bereits als Beauftragter für den Faltenwespenschutz in Oyten aktiv. Doch der Nabu habe inzwischen verlauten lassen, bereit zu sein, sich dem Vorschlag von der Gemeinde, also Grahl, anzuschließen, und die Kandidatur von Jäger somit zurückzuziehen, sollte es weiterhin bei einem Landschaftswart in Oyten bleiben.

Manche Gemeinden im Landkreis Verden haben aufgrund der vielen zu betreuenden Flächen auch zwei Landschaftswarte, etwa Thedinghausen und Kirchlinteln. Für Oyten ist eine Aufstockung aber nicht geplant, wie Brünn sagt. Eine Person wird für die Flächengröße als ausreichend betrachtet. Die Aufgaben der Landschaftswacht liegen laut Landkreis vor allem in der Kontrolle der kreiseigenen Grünflächen. "Weiterhin soll sie zwischen der Behörde und der Bevölkerung vermitteln, um dadurch die Akzeptanz von Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt zu erhöhen." Eine gute Kontaktpflege zur Gemeinde sei wünschenswert. Das heißt, grundsätzlich ist der Landschaftswart nur dem Landkreis unterstellt, ob er sich auch zusätzlich um Gemeindeflächen kümmert, ist mit der Kommune gesondert abzustimmen.

Für die Gemeinde Oyten scheint die Nachfolgeregelung damit trotz einstmals drei Kandidaten schon geklärt, bevor der Kreistag darüber beschließen wird – was im Übrigen erst am 19. Oktober der Fall sein wird. Solange bleibt die Stelle vakant. Blohme glaubt nicht, dass die Landkreispolitiker trotz des Vorschlages der Verwaltung zugunsten von Grahl noch für ihn stimmen werden, da er im Oytener Rat sitzt. "Ansonsten wäre die Wahl wohl anders ausgegangen", glaubt Blohme, dass er ohne politisches Mandat gute Chancen gehabt hätte, auf Hormann zu folgen.

So spricht nun alles für Grahl, der bereits angekündigt hat, sich vor allem dafür einsetzen zu wollen, dass das Landschaftsschutzgebiet seinem Namen auch wieder alle Ehre mache und die "Verfehlungen vieler Landwirte", wie es Grahl nennt, zukünftig endlich geahndet werden. Von diesen habe er über die Jahre sehr viele beobachtet. Durchaus pikant: Damit will Grahl letztlich genau gegen das Verhalten der Gruppe vorgehen, die mit Blohme bewusst einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hatte.