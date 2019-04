Buchhändlerin Iris Hunscheid von der Buchhandlung Hoffmann beteiligt sich wie der Achimer Bücherwurm an der Aktion "Ich schenk'dir eine Geschichte". (Björn Hake)

Die Fragen der Schüler beantwortet Iris Hunscheid von der Buchhandlung Hoffmann routiniert. Sei es etwa die nach der Anzahl der Bücher, die sie im Geschäft stehen hat oder auch die nach dem meist verkauften Kinderbuch. Bei einer Frage gerät die Buchhändlerin dann aber doch einen kurzen Moment ins Grübeln. Es ist der Moment, als einer der Fünftklässler, die es sich am Dienstagvormittag auf dem Boden der Buchhandlung Hoffmann gemütlich gemacht haben, sie nach ihrem Lieblingsbuch fragt. „Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und wechselt eigentlich auch immer“, sagt Hunscheid. „Ein Buch, das ich aber immer wieder gerne lese, ist Ronja Räubertochter.“

Achimer Buchhandlungen machen mit

Hunscheid gibt den Schülern der Klasse 5b des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums an jenem Vormittag allerdings nicht nur einen Einblick in ihren persönlichen Büchergeschmack, sondern lässt sie alle auch hinter die Kulissen einer Buchhandlung blicken. All das geschieht im Rahmen der Aktion „Ich schenk’ dir eine Geschichte“ anlässlich des Welttags des Buches, der am 23. April gefeiert wurde. Die Fünftklässler aus Achim bekommen dabei ein Buch geschenkt und erfahren zusätzlich alles Wissenswerte rund um den Buchhandel. Auch der Bücherwurm in Achim beteiligt sich schon seit vielen Jahren an der Aktion.

„Ein solches Angebot ist für uns auch ein Türöffner, um die Schüler für das Lesen zu begeistern“, sagt Kirsten Rosenthal, Lehrerin am Cato-Gymnasium. Der Stellenwert des Lesens nehme in der heutigen Zeit generell immer mehr ab und es sei zunehmend schwieriger, Schüler auch nach der siebten Klasse noch zum Lesen zu animieren. „Durch den Besuch der Buchhandlung und den Blick hinter die Kulissen lernen die Schüler aber, dass hinter einem Buch mehr steckt als nur ein paar Seiten“, erklärt Rosenthal die Intention. „Sie sehen, dass Menschen davon leben, Bücher zu schreiben oder zu verkaufen und bekommen einen Eindruck davon, wie groß die Vielfalt an Büchern ist.“

Leseförderung ist das Ziel

Noch bis Ende Mai bekommt die Buchhandlung nach Angaben von Iris Hunscheid Besuch von Achimer Viert- und Fünftklässlern. „Die Leseförderung der Kinder ist schließlich unser gemeinsames Ziel“, sagt sie. Auch für den Buchhandel selbst sei es wichtig, Lesenachwuchs heranzuziehen. „Sowohl für die Schulen als auch für uns als Einzelhändler ist das ein großen Anliegen.“ Die Begeisterung, mit der die Schüler am Ende ihres Besuches durch die Buchhandlung schlendern und sich die Kinderbuch-Ecke anschauen, zeigt, dass das Interesse an Büchern zumindest an jenem Vormittag bei allen geweckt wurde.