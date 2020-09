Christoph Bendikowski war mit seinem Puppentheater und einem Akkordeon beim Langwedeler Kultursommer am Start. (Björn Hake)

Lange Zeit musste die Kultur in Langwedel ruhen. Doch am Donnerstag war es wieder soweit: Mit dem Startschuss zum aktuellen „Kultursommer“, der bis Sonntag dauerte, wagte der Langwedeler Kulturverein einen ersten Schritt zurück zur Normalität. Statt mitten im Sommer musste diese Veranstaltung wegen Corona zwar auf den Spätsommer verschoben werden, am Häuslingshaus erwartete die Besucher dennoch eine bunte Mischung aus Musik, Theater und Kunst. Ein paar Einschränkungen gab es aber doch: So fiel aufgrund der Hygienebestimmungen die Ausgabe von Essen und Trinken dieses Jahr aus. Zudem waren die Veranstalter auf gutes Wetter angewiesen, denn die meisten Veranstaltungen mussten im Garten des Häuslingshauses stattfinden.

Doch in diesem Jahr war es auch nicht das oberste Ziel der Organisatoren, besonders viele Gäste anzulocken oder viel Geld einzunehmen. „Unser Anliegen war es eigentlich, möglichst viele Genres der Kunst zusammenzufassen“, erklärte Sigrid Ernst als Hauptverantwortliche für den „Kultursommer“. Es sollten an diesen Tagen vor allem die Künstler unterstützt werden, die durch Corona keine Arbeit mehr haben. Aus diesem Grund seien es vor allem die Fördergelder gewesen, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht hätten. Eine weitere kleine Hoffnung machten sich die Organisatoren mit dem ausgeschriebenen Geldpreis der Stadtwerke Achim. Sollten sie diesen gewinnen, könnten sie bereits die nächste Veranstaltung planen. Etwa das Projekt "Schifffahrt auf Alter Aller und Weser“, das bereits in diesem Jahr eine Reise durch die Historie der Schifffahrt versprach.

Zu Beginn des Veranstaltungsreigens hatte es derweil gar nicht gut ausgesehen. Beim Auftritt der „Blindfische“ regnete es in Strömen. Danach beruhigte sich das Wetter jedoch zur Freude der Beteiligten. So konnten die Vernissage von Belinda di Keck und die Rezension von Wilhelm-Busch-Texten durch Ihno Tjark Folkerts in guter Stimmung verlaufen. „Es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre“, freute sich Sigrid Ernst über die gelungene Veranstaltung.

Akrobatik, Tanz und Puppenspiel

Am Sonnabend gaben derweil die Kleinkünstler Christoph Bendikowski mit Tina Badenhop, Merle Freund und Martin Bogus ihre Visitenkarten in Langwedel ab und luden zu ihrer Show ein. Das Quartett hatte eine bunte Mischung aus Gesang, akrobatischen Kunststücken und Tanzeinlagen zu bieten. Christoph Bendikowski setzte indes mit einem Puppenspiel weitere Akzente. Jeder der vier Kleinkünstler hatte einen eigenen Puppenzwilling, der oftmals die eigenen Kunststücke ankündigte. Beendet wurden die Auftritte hingegen von einer frechen Handpuppe und der wiederkehrenden Frage „Wo ist deine Maske?“. So breit angelegt wie ihre Talente waren auch die Szenarien der einzelnen Nummern. Merle Freund und Martin Bogus waren vor allem für das Jonglieren und den akrobatischen Teil der Show zuständig. Vom Jonglieren im Inneren einer Kiste bis hin zu dem rhythmischen Kampf um einen Apfel, hatten sich die Künstler viel überlegt. Ähnlich fantasievoll waren die Auftritte von Tina Badenhop. Mal tanzte sie mit einem Garderobenständer im Stile eines 1920er-Jahre Schwarz-Weiß-Films, ein anderes Mal führte sie einen Bändertanz zur berühmten Greensleeves-Melodie vor. Besonderer Höhepunkt des Abends war der von ihr vorgeführte Seiltanz. Dafür mussten sich die Zuschauer sogar erheben und sich zu den Bäumen hinter dem Häuslingshaus begeben. An den dort befestigten Seilen vollführte Tina Badenhop einen Tanz in einigen Metern Höhe über dem Boden.

Für große Besuchermassen war jedoch wegen der aktuellen Corona-Bedingungen noch kein Platz. Gerade einmal 40 Zuschauer waren im Garten des Häuslingshauses zugelassen. Doch diejenigen Besucher, die zum „Kultursommer“ gekommen waren, waren sichtlich froh über die Rückkehr der Kultur.