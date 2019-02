Der "Campus Open Air" im vergangenen Sommer war nach Angaben von Sofa das Startprojekt für die Zukunft der Jugendarbeit in Achim. (Björn Hake)

Die Jugendarbeit in Achim steht vor großen Herausforderungen. Das gilt für die zuständigen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung ebenso wie für den Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (SoFa), der als externer Träger die Jugendarbeit in Achim übernimmt. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses deutlich, die am Montagabend im Ratssaal stattfand. Dort präsentierte der Verein nämlich seine Jahresberichte der vergangenen eineinhalb Jahre. Fazit: Der Verein ist mit unterschiedlichsten Angeboten in der Stadt breit aufgestellt. Ob all diese Angebote aber auch in Zukunft in der bisherigen Form erhalten bleiben können, ist noch nicht klar.

Denn das „Café wir in Achim“ (Cawia) mitten in der Achimer Innenstadt steht, wie berichtet, ab diesem Jahr nicht mehr für die Jugendarbeit zur Verfügung. Dort gab es aber in der Vergangenheit beispielsweise einmal in der Woche einen Mädchen-Tag, an dem Mädchen zwischen acht und 26 Jahren die Möglichkeit hatten, zusammenzukommen. „Wir hatten im Cawia zwei Räume zur Verfügung, die die Mädchen für ganz unterschiedliche Bedarfe genutzt haben“, erklärte die Sozialpädagogin Ulla Hartmann-Eggers. Manche hätten die Zeit einfach zum Austausch untereinander, andere etwa zum Schreiben von Bewerbungen an den Computern genutzt.

Intensive Planung

Die Gruppe ist nach Angaben von Achim Franz, pädagogischer Leiter bei SoFa, nun auch in den Jugendtreff gezogen, an dem die Arbeit des Vereins verstärkt stattfinden soll. „Wir stecken aktuell intensiv in der Planung, wie wir die Angebote des Cawia auch im Jugendtreff unterbringen können“, sagte Franz. Die räumliche Begrenztheit vor Ort setze jedoch zwangsläufig auch Grenzen bei der Anzahl der Angebote. Nicht alle Angebote werde man daher so auch im Jugendtreff umsetzen können.

„Es ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen“, gab Franz zu. „Aber wir schauen, dass wir das Optimale herausholen.“ Das gehe auch mit einigen Veränderungen an den Räumlichkeiten einher. „Wir wollen den ersten Stock etwas umbauen und für die unterschiedlichen Angebote nutzbarer machen“, erklärte Franz später auf Nachfrage. So werde der bisherige Kreativraum zukünftig beispielsweise zum Medienraum. „Das alles bedeutet für uns natürlich einen großen Organisationsaufwand, aber wir kriegen das schon irgendwie hin“, blieb Franz optimistisch.

Eine ähnliche Einstellung vertritt er auch, wenn es um die zukünftige Jugendarbeit an den Achimer Schulen geht. Die Stadt will ihre Jugendarbeit nämlich mehr direkt an den Schulen implementieren – die Jugendlichen also dort erreichen, wo sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Einen passenden Raum gibt es dafür nach wie vor allerdings noch nicht. „Wir sind derzeit in Gesprächen, aber diese gestalten sich nicht ganz einfach “, gibt auch Till Bräkling, bei der Verwaltung zuständig für die Jugendarbeit, zu. Dennoch sollen nach aktuellem Stand rund 20 Prozent der Gesamtpersonalkosten von SoFa in diesem Jahr für Angebote auf dem Campus, also an den Schulen, eingesetzt werden. Man wage so mit einem kleinen Teil des Budgets einen ersten Schritt in die neue Richtung, heißt es. Immerhin 45 Prozent der Personalkosten sollen im Jahr 2019 für den Jugendtreff eingesetzt werden.

Erfolgreicher Testlauf

„Wir sind optimistisch, dass wir auch ohne einen entsprechenden Raum irgendwelche Angebote an den Schulen organisieren können“, versprühte Achim Franz Optimismus. Wie diese Angebote genau aussehen sollen, wollte er indes noch nicht sagen. Einen ersten Testballon hatte es, wie berichtet, im Sommer bereits auf dem Gelände hinter der Realschule gegeben. Für die Verantwortlichen war das durchaus ein Erfolg. „Wir konnten viele Jugendliche erreichen, die wir in unseren Einrichtungen sonst nicht begrüßen“, sagte Jan-Henning Göttsche von SoFa. „Für uns war das ein Startprojekt für die Zukunft.“