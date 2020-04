So sieht ein Zimmer im Behelfs-Lazarett am Kreishaus aus. (LANDKREIS VERDEN)

Landkreis Verden. Das Behelfs-Lazarett im Containerdorf bei der Verdener Kreisverwaltung ist bezugsfertig und medizinisch-pflegerisch für eine Belegung ausgestattet. „Auf dem Nordparkplatz stehen jetzt insgesamt 65 Betten für die Aufnahme von Coronavirus-Patienten zur Verfügung, die aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände und Hilfebedürftigkeit zwar einer pflegerischen Versorgung, aber keiner umfassenden (intensiv-)medizinischen Behandlung bedürfen“, teilt der Landkreis Verden mit. Weitere rund 225 Plätze in den Sporthallen der Berufsbildenden Schulen Verden und 100 Plätze in der Sporthalle in Uphusen sind baulich hergerichtet, bleiben aber vorerst in Reserve.

„Sollte es, was wir nicht hoffen, zu Bettenengpässen in den beiden Häusern der Aller-Weser-Klinik in Verden und Achim kommen, können wir kurzfristig mit dem Betrieb der ersten Lazarett-Einrichtung beginnen“, erklärt Landrat Peter Bohlmann. Das Containerdorf bleibe aufgrund seiner Zimmeraufteilung, seiner Ausstattung und Lage dafür die erste Wahl. Der Krisenstab des Landkreises hatte schon Ende März damit begonnen, sich in Abstimmung mit der Aller-Weser-Klinik (AWK) auf einen weiteren möglichen Anstieg der Fallzahlen vorzubereiten.

Das Container-Lazarett wird vom Landkreis betrieben und von der AWK medizinisch geführt. Im Einsatzfall werden sich Vertragsärzte vor Ort um die klinische Beobachtung der Patienten kümmern. Die pflegerische Betreuung der Patienten, beispielsweise bei der Körperhygiene, der Medikamentenverabreichung und der medizinischen Dokumentation, übernimmt neu angeworbenes Pflegepersonal. Für beide Aufgaben hat der Landkreis aktuell Stellenausschreibungen veröffentlicht, erste Auswahlgespräche finden statt. Unterstützt wird das Lazarett-Personal von weiteren Pflegeassistenzen, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt. Die Assistenzen helfen bei der Ausgabe von Materialien und bei der Essenausgabe. Das DRK kümmert sich zudem um die Logistik rund um die Materialversorgung für das Lazarett.

Für die schnelle Umrüstung des Containerdorfes und der drei Sporthallen zu Lazaretten zeichnen – unter Federführung der Abteilung Gebäudewirtschaft des Landkreises – Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW), Regionalbereich Verden, zusammen mit weiteren Aufbauhelfern verantwortlich. Folgende Rahmendaten zu den Arbeiten nennt der Landkreis: Insgesamt rund 30 Kräfte vom THW, der Kreisstraßenmeisterei und der Arbeit im Landkreis Verden (ALV) waren mehrere Tage im Einsatz. Dabei wurden in den drei Sporthallen rund 1,6 Kilometer Bauzaun, zwei Kilometer Folie, 2,5 Kilometer Klebeband sowie 580 Betonfüße mit einem Gesamtgewicht von rund 7,8 Tonnen verbaut. „Mein Dank gilt allen Beteiligten, die innerhalb wie außerhalb der Kreisverwaltung ihren Dienst zur Bewältigung dieser Krise versehen“, betont Landrat Bohlmann.