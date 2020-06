Wirtschaftsförderin Stefanie Schleef (links) und Verkehrsplanerin Nina Gerlach haben die Umleitungspläne präsentiert – vor dem Bauabschnitt, der nächste Woche abgeschlossen sein wird. (FOCKE STRANGMANN)

Die Nerven der Verkehrsteilnehmer in Achim, insbesondere derer, die die Autobahnabfahrt Achim-Ost regelmäßig nutzen, werden in den kommenden Monaten auf eine harte Probe gestellt. Denn am Mittwoch, 1. Juli, beginnen die nächsten Bauabschnitte der „Infrastrukturmaßnahme Uesener Feld“ – und die haben es mit ihren Auswirkungen in sich. Rund sechs Monate lang wird die Uesener Feldstraße (L 156) von der Einmündung Im Finigen bis zur Anschlussstelle der Autobahn komplett gesperrt sein, sodass nur das nördliche Öhr der Anschlussstelle noch befahrbar bleiben wird.

Konkret bedeutet das: Wer auf der A 27 von Bremen aus kommt, kann Achim-Ost nicht mehr abfahren. Auch eine Auffahrt in Richtung Verden ist an der Anschlussstelle nicht mehr möglich. Weiterhin möglich ist es jedoch, von Verden aus kommend, bei Achim-Ost abzufahren und die Auffahrt in Richtung Bremen zu nutzen. Die Anfahrt ist aber aufgrund der Sperrung nur aus nördlicher Richtung oder von der Kreisstraße 23 kommend möglich. „Rund 15 000 Autos müssen sich täglich einen neuen Weg suchen“, macht Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster deutlich und betont: „Die Strecke durch die Stadt kann die zusätzlichen Verkehre nicht aufnehmen.“

Und so sind die von der Sperrung betroffenen Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert, den Umleitungsempfehlungen der Stadt zu folgen, deren Wege eben nicht durchs Zentrum führen. Wer während der Arbeiten nun aus Bremen kommend bereits die Abfahrt Achim-Nord nutzen muss, der soll anschließend den Weg über Borstel wählen. Um durch den zusätzlichen Verkehr Rückstaus auf der Autobahn 27 vor der Abfahrt Achim-Nord zu verhindern, soll der Abfahrtsstreifen verlängert werden. Auch wer sonst bei Achim-Ost auf die Autobahn Richtung Verden gefahren wäre, wird nun angehalten, über Borstel die Anschlussstelle Achim-Nord anzufahren.

Umleitung durch Industriegebiet

Zum direkten Umfahren des Sperrungsbereiches der Landesstraße führt eine Umleitungsstrecke durch das Industriegebiet. Zusätzlicher Verkehr durch den Badener Ortskern soll damit verhindert werden. So verläuft auch die Umleitung für die Radfahrer. Wer aus Thedinghausen kommt, ist derweil angehalten, schon an der Ueser Kreuzung die Strecke Richtung Langwedel einzuschlagen.

„Wir bitten darum, dies einzuhalten“, sagt Schuster, der aber auch weiß, dass es sich erst einmal einpendeln muss. Er und weitere Mitarbeiter der Stadt werden die Lage in den ersten Tagen in jedem Fall genauestes beobachten, um eventuell noch über Nachjustierungen zu beraten. Der Verkehrsplaner verspricht, dass es umfangreiche Ausschilderungen geben wird.

Mit dieser Baumaßnahme werden die Abschnitte drei bis fünf des Gesamtprojekts zusammengefasst. „Die Baufirma hat versichert, dass wir damit wesentlich Zeit einsparen“, erklärt Schuster. Bei bis zu zehn Wochen könne die Ersparnis liegen, die durch die einmalige dauerhafte Sperrung im Vergleich zu mehreren kürzeren Sperrungen entstünde. Die Baufirma gehe davon aus, im Laufe des Dezembers fertig zu werden. Natürlich sind diese Angaben laut Schuster wie immer ohne Gewähr, denn witterungsbedingte Verzögerungen seien immer möglich.

Dass es nun bereits am 1. Juli losgehen kann, ist aber dem genauen Gegenteil zu verdanken. Denn der aktuelle Bauabschnitt im Bereich der Kreisstraße 23 zwischen dem Kreisverkehr beim Baumarkt und der Autobahn-Anschlussstelle wird bereits zwei Wochen früher fertig als geplant. „Die Freigabe ist für den 30. Juni geplant und soll im Laufe des Tages erfolgen“, kündigt Schuster an. Mit dem Verlauf dieses Bauabschnittes können die Stadt Achim und der Landkreis Verden als Straßenbaulastträger also sehr zufrieden sein. Aber Schuster weiß auch: „Das war nur das Warm-Up.“ Das wirkliche Großprojekt mit all seinen Auswirkungen auf den Verkehr startet dann am 1. Juli.