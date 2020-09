Kreisarchäologin Jutta Precht mit einigen Scherben, die gefunden wurden. Im Hintergrund ist auch die Stelle zu sehen, auf dem die Standspuren von Hauspfosten entdeckt wurden. (Jonas Kako)

Jutta Precht hatte da schon so eine Vorahnung, als der Landkreis Verden mit dem Bau des Radweges von Otterstedt in Richtung Reeßum begann. „Das Gebiet in Otterstedt ist bekannt für seine archäologischen Funde. Die Wahrscheinlichkeit war also sehr groß, dass auch hier irgendetwas entdeckt wird.“ Und die Verdener Kreisarchäologin sollte mit ihrer Vorahnung recht behalten. Die Arbeiten haben eine bislang völlig unbekannte vorgeschichtliche Siedlung ans Licht gebracht. Ein Brunnen, Abfallgruben und Standspuren von Hauspfosten werden zurzeit an der Reeßumer Straße (K36) ausgegraben.

Auf einer Länge von etwa 1800 Metern baut der Landkreis diesen Radweg. „Solche Projekte werden auch immer archäologisch beobachtet und begleitet“, erklärt Precht. Nachdem der Mutterboden abgetragen war, hatte Andreas Stein vom Landkreis Verden und zuständig für den Radwegbau die Entdeckung gemacht. „Für den Laien ist das nicht sofort zu erkennen. In dem hellen Boden sind dunkle Flecken zu sehen, die auf archäologische Funde hindeuten können“, sagt Precht. Und so ist es auch in Otterstedt.

So erklärt die Kreisarchäologin, dass Dirk Hering (Grabungsleitung) sowie Achim Hochsattel und Bernd Steffens, beide ehrenamtliche Mitarbeiter der Kreisarchäologie, mittlerweile ein dunkles Rechteck im Boden freigelegt hätten, das auf ein etwa drei mal viel Meter großes sogenanntes Grubenhaus hinweist. „Man könnte es auch Webhütte nennen. Denn in diesem Haus wurde gewebt und handwerkliche Dinge hergestellt. Auch das können wir nachweisen.“ Für die Webarbeiten seien meist die Mägde zuständig gewesen. Zu sehen sind auch dunkle Flecken, die laut Precht auf die Standspuren der Hauspfosten hindeuten. Sie sei sich sicher, dass sich hier eine ganze Siedlung befunden habe. Wie groß diese Siedlung war, können sie aber nicht sagen.

Achim Hochsattel arbeitet ehrenamtlich für die Verdener Kreisarchäologie. Er ist auf der Suche nach weiteren Fundstücken. (Jonas Kako)

Zeitliche Einordnung schwierig

Alles ausgegraben werden soll laut der Verdener Kreisarchäologin aber nicht. „Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und wäre zu aufwendig. Zumal das Haus auch noch auf ein angrenzendes landwirtschaftliches Feld reicht.“ Die Arbeiten sollen daher noch diese Woche abgeschlossen werden. Für Andreas Stein ergeben sich durch die Ausgrabungen aber keine zeitlichen Probleme beim Radwegbau. „Wir haben einfach umgeplant und sind an anderer Stelle angefangen.“

Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie groß die Siedlung gewesen sein könnte, soll das landwirtschaftliche Feld noch abgelaufen werden. „Vielleicht finden wir noch Scherben oder Ähnliches“, hofft Precht. Probleme gibt es allerdings bei der zeitlichen Einordnung, wie alt die Funde denn sind. „Das kann ich bisher nur eingrenzen“, sagt Precht. Dabei helfen ihr Scherben, die bei dem Brunnen gefunden wurden. Demnach könnte die Siedlung zwischen den Jahren 500 vor Christus und bis zum 7. Jahrhundert nach Christus besiedelt gewesen sein. „Genauer geht es bisher nicht. Aber vielleicht entdecken wir noch weitere Hinweise.“ Die Stücke, die bisher ausgegraben wurden, kommen ins Kreishaus, werden dort gesäubert und archiviert.

Dass an dem Standort in Otterstedt vor Jahrhunderten im großen Stil mit Ware gehandelt wurde, sei eher unwahrscheinlich, vermutet die Kreisarchäologin. „Das war eigentlich immer nur in Siedlungen der Fall, die nahe am Wasser waren. Vor allem an großen Flüssen.“

So wie zum Beispiel bei einer Siedlung aus der Römischen Kaiserzeit, die auf einem Maisacker bei Holtorf in der Gemeinde Thedinghausen in den Sommern 2017 und 2018 ausgegraben wurde. Es wird davon ausgegangen, dass von dort auch Handel mit dem Römischen Reich betrieben wurde. Als ganz so spektakulär wie in Thedinghausen ordnet Precht den Fund in Otterstedt nicht ein. Dennoch sei es immer wieder etwas Besonderes, wenn etwas gefunden wird.