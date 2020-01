Dennis Tezlav und Julian Firleke (vorne von links) von Maaß-Kraftfahrzeuge geben Mahir, Jerome, Jan Robin und Dominic Tipps. (Björn Hake)

Die Wahl des richtigen Berufes ist oft keine leichte Aufgabe. Was liegt einem am meisten und wo kann man seine Fähigkeiten am besten ausleben? Wichtige Fragen, die Schülerinnen und Schüler am besten noch vor der Bewerbung geklärt haben sollten. Um die Jugendlichen bei dieser Entscheidung nicht alleine zu lassen, fand am Donnerstag an der Gudewill-Schule in Thedinghausen der bereits dritte „Tag der Ausbildungsbetriebe“ statt.

„Eine Veranstaltung also, die sich bewährt hat“, findet Lehrer Andreas Haulick, der das Event zusammen mit der an der Schule tätigen Sozialarbeiterin Sandra Linge und Frank Bielefeld von der Samtgemeinde organisiert hat. „Der Tag kommt gut an. Sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Betrieben“, berichtet Haulick aus Erfahrung. Schließlich habe sich die Zahl der Betriebe im Vergleich zur Premiere verdoppelt. 17 Unternehmen aus der Samtgemeinde Thedinghausen hatten am Donnerstag in unterschiedlichen Klassenräumen ihre Stände aufgebaut und informierten Acht- und Neuntklässler über die Ausbildungsberufe. „Die Gruppen setzen sich aus bis zu acht Schülerinnen und Schülern zusammen. Das ist übersichtlich und die Jugendlichen können in Ruhe ihre Fragen stellen“, sagt Haulick.

Drei Gesprächsrunden

So unter anderem in dem Unterrichtszimmer, in dem das Haus in der Bürgerei aus Thedinghausen über die Berufe Altenpfleger und Hauswirtschafter informierte. Dort erklärte eine Mitarbeiterin die Ausbildung, die Anforderungen des Berufes und die täglichen Aufgaben. Und so fragte sie unter anderem auch ab, wie sich die Jugendlichen einen Arbeitstag im Pflegeheim vorstellen würden.

„Das Interesse an Pflegeberufen ist in der Regel hoch. Dieses Mal haben sich aber auch viele Jugendliche bei Baalk Backbord angemeldet“, sagt Haulick. Insgesamt konnten die Schülerinnen und Schüler an drei Gesprächsrunde teilnehmen, die etwa 40 Minuten dauerten. „Die Zeit reicht in der Regel auch aus, erste Kontakte mit den Betrieben zu knüpfen und sich Informationen zu holen.“ Und, dass dieser Tag der Ausbildungsbetriebe an der Gudewill-Schule schon Früchte trägt, davon wusste Haulick auch zu berichten. „Es konnten in der Vergangenheit schon viele Praktika vergeben werden. Dadurch ist der eine oder andere auch bereits an einen Ausbildungsplatz rangekommen.“ Mittlerweile sei es auch so, dass Auszubildende, die früher an der Gudewill-Schule waren, am Tag der Ausbildungsbetriebe teilnehmen, um über ihren Beruf zu informieren.

Zu den Betrieben gehörte unter anderem auch Rogowski Haus- und Gebäudetechnik mit dem Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker Heizung/Sanitär oder Röwer & Rüb Pferdesysteme, die zum ersten Mal teilnahmen, und die Berufe Technischer Systemplaner und Informatiker vorstellten.

„Eine hohe Akzeptanz“

Auch Frank Bielefeld, Wirtschaftsförderer bei der Samtgemeinde Thedinghausen, zeigte sich mit der Entwicklung der Veranstaltung zufrieden. „Der Tag der Ausbildungsbetriebe hat eine hohe Akzeptanz bei den Unternehmen, was sicherlich auch daran liegt, dass eben nur Betriebe aus der Samtgemeinde teilnehmen.“ Und Haulick ergänzte: „Wir haben auch Anfragen von anderen Unternehmen, aber wir wollen das Konzept auch künftig so beibehalten.“