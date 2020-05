Die Gaststätte Scholvin-Ortmann in Riede wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in der Samtgemeinde Thedinghausen ihre Spuren. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Gaststätte Scholvin-Ortmann in Riede ihren Betrieb vorläufig bis Ende des Jahres ruhen lassen. Als Hauptgrund nennt Inhaber Frank Scholvin-Ortmann die Tatsache, dass völlig unklar sei, ab wann im Haus wieder größere Veranstaltungen wie Hochzeiten ausgerichtet werden können. „Das ist unser Kerngeschäft, und das ist weggebrochen.“ Offen ist auch, wie es nach der Betriebsruhe weitergeht. Denn das Inhaber-Ehepaar Frank Scholvin-Ortmann und seine Frau Heike werden sich aus dem Betrieb zurückziehen.

Dieser Schritt sei wohl überlegt gewesen, dennoch war er schwer, berichtet Frank Scholvin-Ortmann, der zusammen mit seiner Frau seit über 20 Jahren die Geschäfte leitet. Die Geschichte des Betriebes geht aber noch viel weiter zurück. Das Grundstück und das Gebäude sind bereits seit 1868 in Familienbesitz. Neben der Gastwirtschaft wurden zu Beginn auch ein Gemischtwarenladen und eine kleine Landwirtschaft betrieben.

Seit der Übernahme durch das Ehepaar Scholvin-Ortmann wurde stets in die Modernisierung des Betriebes investiert. So wurde unter anderem im Jahr 2001 die Küche erweitert und modernisiert. Seit dem Jahr werden auch vier Gästezimmer zur Übernachtung angeboten. 2008 stand dann die Modernisierung der Gaststube und des Clubzimmers sowie die Anschaffung neuer Möbel für den Sommergarten an.

Emotionale Entscheidung

Neben dem Inhaber-Ehepaar trifft die jetzige Entscheidung aber auch die Angestellten und die Aushilfen, die emotional aber auch verständnisvoll reagiert hätten, als sie von dem Entschluss gehört haben, verrät Frank Scholvin-Ortmann. „Nach und nach müssen wir nun auch die Gäste anrufen, die bereits für dieses und kommendes Jahr bei uns gebucht haben“, sagt er.

Beraten werden die beiden Gastronomen vom freiberuflichen Unternehmensberater Hartmut Meyer aus Stade, der auf Empfehlung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fungiert. Er sagt, dass „dieses Unternehmen derzeit betriebswirtschaftlich gut geführt und das Objekt in einem sehr guten Zustand ist. Es liegt kein Investitionsstau vor. Ein möglicher Nachfolger könnte sicherlich ohne die Lasten einer Corona-Pandemie dieses Unternehmen gastronomisch erfolgreich weiterführen. Hierzu bedarf es aber auch einer klaren Positionierung der örtlichen Verwaltung, die Interessen und den Charakter eines Gasthauses gegenüber auswärtigen Investoren in Einklang zu bringen.“ Bei Interesse an einer Übernahme des Betriebes oder eines Bauinvestoren kann Kontakt zu Hartmut Meyer oder dem Ehepaar Scholvin-Ortmann aufgenommen werden.

Neben der Corona-Pandemie sieht Frank Scholvin-Ortmann aber noch ein weiteres Problem für die Gaststätte: Die geplante Seniorenresidenz in unmittelbarer Nachbarschaft der Gaststätte (wir berichteten). „Auch dadurch wird es unmöglich, größer Veranstaltungen zu organisieren“, sagt Frank Scholvin-Ortmann. Mit einer Unterschriftenaktion hatte das Ehepaar Scholvin-Ortmann gemeinsam mit anderen Anliegern in Riede noch versucht, das Bauvorhaben zu stoppen. Ohne Erfolg: Der Gemeinderat stimmte dem Projekt Ende 2018 zu.

Die Gastronomie-Kultur in der Samtgemeinde Thedinghausen ist durch die Betriebsruhe von Scholvin-Ortmann arg gebeutelt. Denn wie bereits berichtet, wird auch der Gasthof Niedersachsen in Thedinghausen an der Braunschweiger Straße Ende August dieses Jahres seine Türen für immer schließen.