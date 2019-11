Besonders die Straße Am Moor ist an vielen Stellen im katastrophalen Zustand. Ihr Ausbau soll 2021 erfolgen. (Björn Hake)

Diese Entscheidung kommt nun wirklich nicht überraschend: Die Straße Am Moor wird die erste sein, die in Oyten nach den neuen Richtlinien für den Straßenausbau erneuert wird. Schon seit vielen Jahren steht die Sanierung eigentlich auf der Agenda, wurde jedoch immer wieder aufgeschoben. Ein bisschen müssen sich die Anwohner und die Verkehrsteilnehmer aber noch gedulden: Für 2021 sind die Arbeiten Am Moor geplant.

Wie berichtet, schafft die Gemeinde zum Jahreswechsel die Straßenausbaubeitragssatzung ab. Die bisherigen Anliegerbeiträge fallen dadurch weg, dafür steigen die Grundsteuerabgaben in der Gemeinde deutlich an. So wird zukünftig auch weiterhin ein Teil der Kosten von den Bürgern getragen. Durch die neue Richtlinie, die vom Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend beschlossen wurde, steht die Gemeinde Oyten aber nun auch in der Pflicht, regelmäßig Straßen auszubauen. Schließlich fließen – anders als bisher – regelmäßig zweckgebundene Einnahmen in die Kasse.

Alle drei Jahre eine Straße

Alle drei Jahre soll eine Straße ausgebaut werden. Um auch für die Bürger Planungssicherheit zu schaffen, sollen immer die nächsten drei Vorhaben feststehen. So ist in der Richtlinie vermerkt, dass nach der Straße Am Moor die Straße Thünen (2024) und die Bassener Dorfstraße (2027) an der Reihe sind. „2021 wird dann die nächste Straße für 2030 benannt“, erklärte Axel Junge von der Gemeindeverwaltung. Gleichzeitig merkte er aber auch an, dass es grundsätzlich den kommenden Gemeinderäten vorbehalten ist, diese Richtlinie gegebenenfalls zu verändern.

Der aktuelle Gemeinderat jedoch steht geschlossen hinter dem neuen Vorgehen, das von Ralf Großklaus (SPD) nochmals als ein „Meilenstein“ hervorgehoben wurde. Der Ratsherr wollte zudem betont haben, dass die Entscheidung, welche Straßen wann ausgebaut werden, nicht aus dem Bauch heraus getroffen werde, sondern nach fachlichen Kriterien. Die neue Richtlinie schreibt indes auch vor, welche Ausbaustandards gelten werden. Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, sowie jene mit starkem innerörtlichen Verkehr sollen einen einseitigen, Straßen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen, einen beidseitigen Fußweg erhalten.

Sanierung läuft weiter

Derweil werden in Oyten natürlich auch weiterhin regelmäßig Gemeindestraßen ohne kompletten Ausbau saniert. Für den Posten „Straßenunterhaltung Tiefbau“ sind im Haushaltsentwurf für 2020 400 000 Euro eingeplant. Zu wenig für Marcus Neumann (SPD). Denn angesichts eines bereits vorhandenen Investitionsstaus im Straßenbau von 900 000 Euro sei der gewählte Ansatz nicht ausreichend. „So werden wir alle Straßen niemals saniert bekommen“, befand er.

Doch Junge bat die Politik dennoch, keinen Antrag auf Erhöhung der Mittel zu stellen. Denn dieser würde „ins Leere laufen“. Im Bereich Tiefbau könne aus personellen Gründen und anderen Großprojekten wie dem Stadtumbau West und der Planung des Umfeldes am neuen Bahnhaltepunkt in Sagehorn 2020 schlichtweg nicht mehr geleistet werden. „Wir wären schon froh, wenn wir die 400 000 Euro für Straßenunterhaltung ausgeben können“, betonte Junge. Für die Umsetzung der Straßenausbauprojekte ist in der verabschiedeten Richtlinie indes schon festgeschrieben, dass „die dafür erforderlichen personellen Ressourcen für die Gemeindeverwaltung dauerhaft zur Verfügung zu stellen sind“. Denn in Planung, Umsetzung und Nachbereitung wird laut Junge besonders viel Arbeitszeit gesteckt werden müssen. Dies sei mit dem bisherigen Personal nicht zu schaffen.

Damit das Thema Straßensanierungen in Oyten künftig noch gezielter und effektiver angegangen werden kann, ist die Erstellung eines Straßenkatasters vorgesehen. 300 000 Euro sind dafür in den Haushalt des kommenden Jahres eingestellt. „Es ist aber noch nicht klar, ob wir den Betrag in voller Höhe brauchen“, erläuterte Junge. Derzeit erarbeite man noch weitere – eventuell kostengünstigere – Alternativen.