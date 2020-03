Die Unterschriften sind erfolgt: Bürgermeisterin Sandra Röse, Fachbereichsleiterin Cordula Schröder und Alexander Jäger-Bloh. (Björn Hake)

Oyten. Die Tinte unter dem Gesellschaftervertrag ist trocken: Die Gemeinde Oyten beteiligt sich an der Bürgerenergiegesellschaft für ein Windenergieprojekt in Tüchten. Dort soll eine insgesamt 240 Meter hohe Anlage entstehen. Wie berichtet, hatte im vergangenen Oktober die Politik in Oyten mit großer Mehrheit den Weg für die Beteiligung freigemacht. Für zehn Prozent der Anteile zahlt die Gemeinde 100 000 Euro in das Stammkapital der Bürgerenergiegesellschaft nach EEG. Den Vertrag unterzeichneten am Donnerstag Bürgermeisterin Sandra Röse und Alexander Jäger-Bloh, Geschäftsführer der Dean-Gruppe, die als Projektentwickler für den Bau der Windenergieanlage zuständig ist. Der Betrieb liegt dann in den Händen der Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG, einem von der Dean-Gruppe initiierten Unternehmen.

„Wir haben Visionen, und es geht um die Zukunft, denn auch bei uns weht der frische Wind der Veränderung. Unser Beitrag zum Klimaschutz ist kein Kampf gegen Windmühlen – im Gegenteil“, erklärt Cordula Schröder, Fachbereichsleiterin in der Verwaltung, das Engagement der Gemeinde. Neben dem Beitrag zum Umweltschutz durch die Anlage, hofft die Gemeinde auch auf ein finanziell rentables Geschäft. Natürlich sei die Wirtschaftlichkeit einer Beteiligung im Vorfeld von einem Prüfer in Augenschein genommen worden. Mit „sehr positivem Ergebnis“, so Schröder. In den ersten beiden Jahren werde die Anlage zwar keine Gewinne abwerfen, aber danach könne der Oytener Haushalt profitieren. „Wenn es schlecht läuft 400 Prozent, wenn es gut läuft 700 bis 800 Prozent“, hatte Schröder im Oktober eine Gewinnprognose abgegeben.

Neben der Gemeinde sind auch rund 20 Einzelpersonen aus dem Landkreis Verden als Kommanditisten an der Gesellschaft beteiligt. Insgesamt liegt ihr Anteil laut Jäger-Bloh bei mehr als 50 Prozent. Noch im Frühjahr soll mit dem Bau der Anlage begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für September geplant. Für die Dean-Gruppe wird es nicht die erste Realisierung eines Windrades in Oyten sein, bereits in direkter Nachbarschaft in Tüchten betreibt die Firma der erneuerbaren Energie-Branche mit Sitz in der Region Hannover schon seit Jahren Windkraftanlagen. Doch das geplante Projekt sei noch einmal eine ganz andere Hausnummer, eines, „das Maßstäbe setzt“, will Jäger-Bloh betont haben.

Nicht nur, dass es sich um eine der modernsten Windenergieanlagen handeln soll, die es überhaupt auf dem Markt gibt, dank der enormen Höhe von 240 Metern und einem Rotordurchmesser von 158 Metern rechnet die Dean-Gruppe mit einem jährlichen Energieertrag von rund 17 Millionen Kilowattstunden. „Ein echtes Pfund“, befindet Jäger-Bloh. Zum Vergleich: Die ebenfalls von dem Unternehmen vor wenigen Jahren in Betrieb genommenen Windräder an der Autobahn 27 auf dem Giersberg in Etelsen produzieren jeweils nicht einmal die Hälfte dieser Kilowattstunden-Menge.

„Von der Windkraft profitieren alle. Sie ist die tragende Säule bei der Erzeugung grünen Stroms, und mit Anlagen wie der in Oyten werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Energiewende gelingt und dass die Stromversorgung durch alternative Energiequellen gewährleistet ist“, sagt Jäger-Bloh. Daher freut sich der Geschäftsführer, dass sich mit der Gemeinde Oyten auch eine Kommune aktiv an diesem Prozess beteiligt.