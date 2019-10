Nun entscheidet der Achimer Stadtrat abermals über einen Beitritt zur Klimaschutz- und Energieagentur. (Björn Hake)

Nun soll er aus Sicht der Achimer Stadtverwaltung und der Befürworter aus den Ratsfraktionen über einen Umweg doch noch klappen, der Beitritt zur Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises Verden, dem ansonsten alle anderen Städte und Gemeinden im Kreisgebiet sowie der Landkreis selbst als Gesellschafter angehören wollen. Wie berichtet, hatte der Achimer Stadtrat überraschend – und aufgrund personeller Abwesenheiten – den Beitritt mit 18 zu 18 Stimmen abgelehnt.

Ratssitzung am 7. November

Da die Kreisverwaltung danach aber die Tür für Achim einen Spalt breit aufgelassen hatte und der Achimer Verwaltungsausschuss laut dem Ersten Stadtrat Bernd Kettenburg nun in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür gestimmt hatte, das Thema abermals auf die Tagesordnung des Stadtrates zu bringen, stimmt dieser in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 7. November, erneut darüber ab. Ab 19 Uhr kommt das Gremium im Ratssaal zusammen. Der Beschlussvorschlag enthält die Empfehlung, dass die Stadt nach Ablauf von drei Jahren die Arbeitsergebnisse der Agentur und ihren Nutzen für die Stadt überprüfen und danach über die Fortsetzung der sechsjährigen Mitgliedschaft in der Gesellschaft entscheidet.