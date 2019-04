Der Bremer Senat hat beschlossen, sich in eine Gesellschaft für Achim-West "auf Augenhöhe" einzubringen. (Stefan Rampfel/Stadt Achim)

Der Bremer Senat hat per Beschluss ein Signal nach Achim gesendet: Die Freie Hansestadt will das Mammutprojekt Achim-West weiter voranbringen, Partner der Stadt Achim in der Projektgesellschaft werden und sich im gleichen Umfang finanziell engagieren sowie die Risiken tragen. „Eine Beteiligung auf Augenhöhe“ sei angestrebt, hat die Senatspressestelle jetzt verlautbaren lassen. Sowohl Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg als auch Senatssprecher Werner Wick bestätigten auf Nachfrage unserer Zeitung, dass damit gemeint sei, dass Bremen genauso viel Geld einbringt wie Achim. Das wären dann zunächst jeweils grob zehn Millionen Euro für jeden Partner, denn darauf haben für Achim – wie berichtet – die Kommunalaufsicht und vor allem der Stadtrat diese Summe gedeckelt.

Das wiederum hieße, dass die derzeitige Finanzierungslücke von rund 23 Millionen Euro bei einem entsprechenden Bremer Engagement auf etwa 13 Millionen Euro schrumpfen würde – was immer noch eine Menge Geld ist und die Realisierung des 140-Millionen-Euro-Projekts nach wie vor infrage stellt. Und für Bremen macht Wick deutlich, dass es die Aufgabe Achims sei, diese Lücke weiter kleiner werden zu lassen. „Ich habe nicht rausgehört, dass mehr Geld kommt“, sagt Wick bezogen auf die jüngste Senatssitzung. Aber schließlich lohne sich das Projekt nicht nur für die Städte Achim und Bremen, sondern auch fürs Land Niedersachsen, fügt er hinzu.

Finanzierungslücke soll kleiner werden

„Bis zur Gründung der Gesellschaft mit Bremen müssen wir die Lücke so klein wie möglich bekommen“, weiß daher auch Bernd Kettenburg, der städtische Projektverantwortliche in Achim. Darum werde Achim auch weiterhin die Gespräche mit dem Landkreis, dem Land Niedersachsen und dem Bund suchen und im besten Fall mehr Geld bekommen. Ebenfalls sagt Kettenburg wie Wick, dass die acht Millionen Euro, die Bremen für den dann notwendigen Ausbau der Theodor-Barth-Straße auf Bremer Boden auf den Tisch legen müsste, nicht bereits in der Summe enthalten sind, die die „Augenhöhe“ herstellen soll.

Durch die Grundstücksverkäufe und die Fördermittel stünden Achim und Bremen bei einem 90 Hektar großen Gewerbegebiet rund 96 Millionen an Einnahmen zur Verfügung – und das auch nur, wenn sich die Grundstücke tatsächlich zu einem Quadratmeterpreis von 70 Euro verkaufen lassen. Davon geht die Stadtverwaltung aber aus, die zuletzt Gewerbegrundstücke für 48 Euro pro Quadratmeter veräußert hat, wie sie der Achimer CDU nun auf eine Anfrage geantwortet hat. Demnach wären laut der Wirtschaftsförderung vorliegenden Anfragen für das mögliche Gewerbegebiet Achim-West Unternehmen bereit, die geforderten 70 Euro zu zahlen. Diese Betrachtung sei realistisch, eher noch defensiv, heißt es in den Antworten der Verwaltung.

Achim ist nun wieder am Zug

Für eine verkehrliche Entlastung Uphusens und des Bremer Kreuzes sowie eine bessere Erschließung, diese Ziele werden als vorrangig für das Projekt genannt, soll das Gewerbegebiet der Refinanzierung der dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen wie beispielsweise den neuen Autobahnanschluss an der A 27 oder die Brücke über die A 1 dienen. Außerdem soll es der Stadt Achim Steuereinnahmen bescheren, an denen Bremen beteiligt würde.

Für Kettenburg sind alle Beteiligten nach dem in Bremen gefassten Beschluss nun „einen wesentlichen Schritt weiter“, auch wen die genauen Anteile, die Zahl der Geschäftsführer und die Stimmrechte für die gemeinsame Gesellschaft mit den Bremern noch ausgehandelt werden müssen. Das soll alles über den Sommer geschehen und im besten Fall könnten im Herbst unterschriftsreife Verträge vorliegen. „Formal ist es richtig, dass wir erstmal wieder am Zug sind“, sagte Kettenburg. Achim müsse nun das Planungsrecht herstellen und die Planfeststellung sei wohl nicht vor Mitte 2020 fertig. Das Gutachten, das die fiskalischen Auswirkungen des nun größer geplanten Gewerbegebiets betrachtet, soll demnach Ende April/Anfang Mai vorliegen.