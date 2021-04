Der Achimer Rat soll nun grünes Licht dafür geben, dass die neue Straße, die zum Amazon-Logistikzentrum führt, Amazon-Straße heißen wird. (Björn Hake)

Desmastraße, Zeppelinstraße, Fritz-Lieken-Eck - in Achim gibt es bereits seit Jahrzehnten Straßen, die nach den an ihnen ansässigen Firmen benannt worden sind. Daher sieht die Achimer Stadtverwaltung es auch weiterhin als rechtlich unproblematisch an, sollten neue Firmennamen in Straßennamen auftauchen. Und deshalb schlägt sie der Politik vor, das kurze Stück Straße, das neuerdings gegenüber der A27-Abfahrt Achim-Ost über die L 156 zum Amazon-Logistikzentrum führt, künftig „Amazon-Straße“ zu nennen. Da laut Stadtverwaltung auch Amazon selbst keine Einwände gegen diese Idee erhoben hat, ist es nun an den Ratsfraktionen, darüber zu befinden.

Dies soll zunächst in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 27. April (ab 17 Uhr im Rathaus oder via Stream unter https://stream.achim.de) geschehen, danach müssten der Verwaltungsausschuss und der Stadtrat die Straßenbezeichnung noch bestätigen. Die städtische Planstraße liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 65

„Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ und hat nur eine Größe von rund 400 Quadratmetern. Sie stellt die Verbindung zur zweiten Zufahrt zum Gewerbegebiet Uesener Feld dar, die Amazon für eine Ansiedlung zur Bedingung gemacht hatte.

Vorteile für die Navigation

Aus Sicht der Stadtverwaltung würde der Straßenname Amazon-Straße „eine bessere direkte Anfahrbarkeit unmittelbar von der Autobahn“ ermöglichen. Außerdem ermögliche sie eventuell die Aufstellung einer überörtlichen Wegweisung auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Darüber hinaus führe die Benennung dieses Straßenteilstückes zu Vorteilen in der direkten Anfahrbarkeit des Werksgeländes über die Eingabe in Navigationsgeräten, die sonst über die Adresse in der Max-Naumann-Straße erfolgen würde. „Hierdurch lassen sich Suchverkehre durch das Stadtgebiet von Achim vermeiden“, glaubt die Verwaltung.

Aufgrund der Lage und der Größe des Straßengrundstücks könne darüber dort in Zukunft ohnehin kein weiterer Gewerbebetrieb erschlossen werden. Die mit dem Erwerb und der Aufstellung des Straßenschildes verbundenen Kosten von 200 Euro werden im Rahmen der laufenden Umbaumaßnahmen von der halbstädtischen Gesellschaft EVG Achim getragen.