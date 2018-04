Büchereileiterin Karen Marheine kennt sich in der Ottersberger Gemeindebücherei so gut aus wie in ihrer Westentasche. Rund 18 500 Medien verwaltet sie mit ihrem Team in der gemütlichen Lesestube am Rektorhaus. (Jonas Kako)

Ottersberg. Ob die Einführung von E-Books, eine Bücherkiste für Senioren, das Willkommenspaket für Flüchtlinge oder Kunstwerke in der Artothek: Die Ottersberger Gemeindebücherei auf dem Gelände der Wümmeschule hat in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen. Vieles aus dem facettenreichen Angebot in der Lesestube hat eine positive Entwicklung genommen, wie Büchereileiterin Karen Marheine dem Ortsrat Ottersberg in dessen Sitzung am Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr im Ottersberger Rathaussaal berichten wird.

Der Herbst, und damit die Hauptlesezeit für viele Lesefreunde, ist zwar noch in weiter Ferne, doch auch in den wärmeren Monaten wird bekanntlich fleißig Lektüre verschlungen. Ein Instrument, um den Lesehunger zu stillen, ist der Besuch in der Bücherei. Im Flecken Ottersberg gibt es neben der Gemeindebücherei am Rektorhaus auch noch die Möglichkeit, sich in den Ortsteilbüchereien in Posthausen und Fischerhude mit Schmökern einzudecken. Insgesamt verfügen die drei Bibliotheken über knapp 25 000 Medien, der Großteil des Bestandes – rund 18 000 – befindet sich aber in den Regalen der Gemeindebücherei.

An Abwechslung sollte es den Lesern mitnichten mangeln, stehen in dem Fundus doch Romane, Kinder-und Jugendbücher, Filme, Zeitschriften und Hörbücher als Ausleihen zur Verfügung. Besonders bei der jungen Generation scheint nach dem Bericht von Karen Marheine die Lust aufs Lesen ungebrochen zu sein. 743 der 1397 aktiven Leser in der Statistik für 2017 sind demnach Kinder und Jugendliche. Kinderbücher seien laut Marheine immer noch der Ausleih-Renner. „Im Jahr 2017 haben sich 148 Leser in Ottersberg neu angemeldet. Das sind vier Leser mehr als im vorigen Jahr“, bilanziert Marheine, die im vergangenen Jahr exakt 24 695 Besucher an den 1134 Öffnungsstunden in der Bücherei begrüßen konnte.

Enge Zusammenarbeit mit Schulen

Ein Grund für die Popularität der Ottersberger Lesestuben bei den jungen Menschen ist nach Ansicht von Karen Marheine die enge und in der Vergangenheit gewachsene Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen aus dem Flecken Ottersberg. Die Nachfrage nach Bücherkisten sei groß und auch die Nutzung von Sachbüchern zur Recherche im Unterricht werde von den Schulen gefördert. Zum anderen kämen regelmäßig viele Eltern mit Kindern in die Bibliothek und nutzen die beliebte Sofaecke zum Vorlesen oder um sich Bilderbücher anzuschauen. Am Nachmittag und in den Ferien kämen aber auch Kinder allein oder in kleinen Gruppen.

Angesichts dieser Fakten ist es sicherlich keine Überraschung, dass die Zahl der Ausleihen von Kinder- und Jugendbüchern im Jahr 2017 insgesamt von 31 142 auf 34 177 angestiegen ist. Einen ganz leichten Anstieg verzeichnete derweil die Sparte „Romane“ mit einem Wert von 10 562 ausgeliehenen Exemplaren. Leicht nach unten geht die Kurve indes bei den Ausleihzahlen für Sachbücher. Hier verzeichnete Marheine einen Rückgang von 3898 auf 3380 Bücher. Aber nicht nur Kinder- und Jugendliche nutzen der Statistik und den Erfahrungen der Büchereileiterin zufolge das Angebot, sondern Menschen jedes Alters kämen in die Gemeindebücherei. „Ich merke, dass viele Besucher in der Bücherei die Ruhe und die Entschleunigung suchen“, weiß die Bibliothekarin zu berichten.

Punkten kann die Ottersberger Gemeindebücherei zudem mit zahlreichen Aktionen außerhalb des normalen Lesebetriebs. So haben im vergangenen Jahr an einer Einführung in die Bibliotheksnutzung sechs Klassen teilgenommen. In Kooperation mit der benachbarten Oberschule war die Gemeindebücherei überdies zum wiederholten Mal als Gastgeber für den Vorlesewettbewerb aufgetreten. Offen präsentierte sich die Lesestube zudem während des „Frühlingszaubers“ seinem Stammpublikum und interessierten Besuchern. Und auch die Kleinsten werden in den Büchereien der Gemeinde nicht vernachlässigt. So gab es in der Fischerhuder Bücherei sechs Bilderbuchkino-Vorführungen. Alles in allem eine positive Bilanz, die Büchereileiterin Karen Marheine dem Fachausschuss vorlegen wird.