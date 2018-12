Die Untersuchungsröhrchen sind individuell gekennzeichnet und können so einem Spender zugeordnet werden. (Fotos: Björn Hake)

Elke Siemt vom Badener Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist eine von über 200 000 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die bei der Organisation von Blutspendeterminen in Deutschland helfen. Ihre Aufgabe ist es auch, zusammen mit den anderen Helfern, für die notwendige Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu sorgen. Etwa zwei Wochen vor einem Termin, von denen der Ortsverein Baden vier pro Jahr anbietet, werden große Banner an Hauptstraßen gehängt, eine Woche vorher beginnt das Plakatieren. Schließlich sollen möglichst viele Bürger von der Möglichkeit erfahren, dass sie ihr Blut spenden können. Und in Baden kennt man sich. „Wir haben schon unsere Stammspender“, erzählt Elke Siemt.

Davon sind dem DRK aber einige abhandengekommen, nachdem der Blutspendedienst NSTOB vor einigen Jahren die Altershöchstgrenze herunter gesetzt hatte. „Gerade die älteren Männer waren zu allen vier Terminen gekommen“, erinnert sich Elke Siemt. Als dann später die Höchstgrenze wieder hoch gesetzt worden sei, waren einige nicht wiedergekommen. Von den anderen beschreiben laut Elke Siemt viele das Gefühl, „sich nach der Blutspende freier zu fühlen“. Das könne man schwer in Worte fassen, „aber es fühlt sich an wie ein tiefes Luftholen“.

Und das genießen zumindest in Baden vermehrt auch Menschen mit Migrationshintergrund, wie die Bereitschaftsleiterin des DRK Baden beschreibt. „Und da sind auch junge Migranten darunter“, erzählt sie erfreut. Schließlich wirbt das DRK regelmäßig um Erstspender. „Und die kommen auch und erkundigen sich, ob sie wiederkommen dürfen, das ist ganz toll“, schwärmt Elke Siemt. Daran ändert auch der kleine Piks nichts, den jeder Erstspender als Test über sich ergehen lassen muss und der dem Blutspendedienstmitarbeitern Aufschluss über den Hämoglobinwert und etwa den Eisengehalt des Blutes gibt. „Wer einen zu hohen Eisenwert hat, darf nicht spenden“, sagt Elke Siemt. Wahlweise wird der Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen oder der Fingerkuppe geholt. „Die meisten wählen den Finger, obwohl das mehr tut“, weiß Elke Siemt.

Ortsvereine setzen Schwerpunkte

Zu ihrer Aufgabe gehört auch die Organisation der Verpflegung bei einer Blutspende. Da setze aber jeder Ortsverein andere Schwerpunkte. „Die einen grillen im Sommer“, gibt Elke Siemt ein Beispiel. Auch kaufen die meisten Ortsvereine selbst fürs Büfett ein, nicht so in Baden. „Da leisten wir uns den Luxus und lassen uns das vom hiesigen Edeka liefern“, erzählt sie. Das sei aber gewachsen und Badener Geschäfte unterstützen sich untereinander. In Baden machen die DRK-Helfer aber auch Salate selbst oder bereiten den Nachtisch zu. „Neulich haben wir Crêpes angeboten, das kam auch gut an.“ Wenn der letzte Spender versorgt ist, gibt es weitere Arbeit für das hiesige Rote Kreuz, dann Plakate wollen abgehängt und der Blutspendetermin nachbereitet werden.

Das gilt auch für die Helfer in Uesen, denn das DRK hat unter dem Motto „Schenke Leben, spende Blut“ noch zur Teilnahme an einem Termin vor dem Jahreswechsel aufgerufen. „Blutpräparate sind nur sehr begrenzt haltbar. Der Bedarf an Spenderblut kennt deshalb keine Feiertage“, sagt dazu Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NSTOB. Blutplättchen (Thrombozyten) seien nach der Entnahme nur maximal vier Tage haltbar. Besonders Krebspatienten sind während ihrer Behandlung auf Blutplättchen angewiesen.

Zur Sache

Ablauf einer Blutspende

Sein Blut spenden kann jeder, der volljährig ist. Das Höchstalter für die erste Spende beträgt 60 Jahre. Regelmäßige Spenden sind dann bis zum 68. Lebensjahr möglich, heißt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Jeder Spender muss sich nach der Begrüßung anmelden und Namen sowie Adresse nennen sowie ein gültiges Personaldokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorlegen. Erstspender füllen dann einen Fragebogen aus, da gesund sein muss, wer Blut spenden will. Dann erfolgt ein kurzer Gesundheitscheck, bei dem dem die Konzentration des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin, Hb-Wert) im Blut gemessen wird. „Ein winziger Tropfen aus Ohrläppchen oder Fingerkuppe reicht dafür aus“, erklärt der Blutspendedienst des DRK dazu. Außerdem wird die Körpertemperatur des Spenders gemessen, „um einen möglicherweise beginnenden Infekt auszuschließen“.

Ein Arzt misst zusätzlich Puls und Blutdruck. Wenn alle Befunde komplett sind, bespricht er die Werte und den Fragebogen mit dem Erstspender – streng vertraulich. Ist alles in Ordnung, steht einer Blutspende nichts mehr im Weg. Wer nicht sicher ist, ob sein Blut an Patienten weitergereicht werden sollte, könne sich gegen eine Weitergabe seiner Blutspende entscheiden – der sogenannte Selbstausschluss bietet dazu die Möglichkeit. Das Blut wird aber in jedem Fall untersucht – und so erhält jeder Spender ein individuelles Untersuchungsröhrchen und ein Blutbeutelsystem. Vor der Spende wird, um Verwechslungen auszuschließen, noch einmal nach dem Namen und dem Geburtsdatum gefragt.



Zur Blutentnahme werde ausschließlich steriles Einwegmaterial verwendet, innerhalb von fünf bis zehn Minuten wird dem Spender etwa ein halber Liter Blut entnommen. Nach dem Entfernen der Punktionsnadel werden ein Pflaster oder auf Wunsch auch ein Verband angelegt. Zur Stärkung steht bei allen Spendeterminen ein Imbiss aus Speisen sowie Heiß- und Kaltgetränken bereit.

Sollten nach der Spende die Labore später von der Norm abweichende (auffällige) Befunde feststellen, wird der Spender informiert. Erstspender erhalten nach etwa zehn Tagen ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass per Post.

Detaillierte Informationen zur Blutspende sind über die Spender-Hotline unter Telefon 08 00 / 1 19 49 11 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder unter www.blutspende-nstob.de abrufbar.