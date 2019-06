Annelie Henze und Paul Hohenstein sind Fischerhuder und haben sich nach Jahren zufällig in Köln beim Casting für die RTL II-Serie "Krass Abschlussklasse" wiedergetroffen. Die junge Schauspielerin und der Student hatten sich beim Wiedersehen viel zu erzählen. (Björn Hake)

Annelie Henze: Über die Agentin meiner Schauspielagentur. So bin ich dann zum Casting eingeladen worden. Ich hatte vorher schon ein paar Castings gehabt, auch für Kinofilme. Ich saß im Auto, als ich den Anruf erhielt.

Paul Hohenstein: Ich bin im Internet auf die Rolle aufmerksam geworden. Es war mein erster offizielles Casting gewesen. Als ich die Bestätigung erhielt, dass ich die Rolle bekommen sollte, war ich gerade mit meiner Freundin auf dem Jakobsweg zwischen Porto und Santiago de Compostela unterwegs. Da habe ich so für mich gedacht, dass Gott mir auf diesem Weg geholfen haben muss.

Annelie Henze: Die Stimmung war sehr gut und es war eine sehr lockere Atmosphäre. Wir sind alle zu einer Familie geworden.

Annelie Henze: Es hat schon einen Drehtag gedauert, bis ich in meine Rolle gefunden hatte. Aber dann ging es, ich bin schnell in meine Rolle geschlüpft.

Paul Hohenstein: Das Ablegen der Rolle fällt extrem schwer. Tage danach musste ich immer noch an diesen Charakter denken, den ich angenommen hatte.

Paul Hohenstein: Ich bin der Lustigdumme. Meine Rolle sagt mir, dass man das Leben nicht zu ernst nehmen sollte. Spaß, Witz, gute Laune und sich einfach mal etwas trauen. Man lebt nur einmal. Es war aber eine Herausforderung für mich, so einen Charakter zu spielen. Es war ein Spiel mit dem Feuer, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe.

Annelie Henze: Ich hatte eher die zickige Rolle, was man in den ersten Folgen aber noch gar nicht so richtig versteht. Es hatte einen Grund, warum ich so zickig bin, den erfährt man aber erst später in der Serie. Mir ist dabei klar geworden, dass es immer einen Grund hat, wenn ein Mensch mal gerade nicht so nett ist. Das ist mir durch meine Rolle noch mal richtig bewusst geworden. Wir können aber beide sagen, dass wir privat überhaupt nichts mit unserer Rolle gemeinsam haben.

Annelie Henze: Paul ist die Treppe hochgekommen und ich saß in dem Raum, in dem das Casting stattfand. Wir haben zuerst gestutzt und das gar nicht so richtig verstanden, was gerade passiert.

Paul Hohenstein: Es war lustig. Wenn man sich so eine lange Zeit nicht gesehen hat und dann auf einmal so wiedersieht, in Köln, ein paar Hundert Kilometer von zu Hause entfernt. Ich hatte die Mutter von Annelie schon auf dem Parkplatz gesehen und sie kam mir sofort bekannt vor.

Annelie Henze: Ich konnte mich noch auf das Casting konzentrieren. Wir haben danach auch direkt wieder Kontakt aufgenommen. Es war eher ein beruhigendes Gefühl, weil wir über das Casting sprechen konnten. So wussten wir, wie es bei dem anderen lief.

Annelie Henze: Ich habe keine Schauspielausbildung, sondern eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht. Aber ich habe regelmäßig die Schauspielschule in Bremen besucht, außerdem hatte ich noch einen Schauspiel- und Vocalcoach in Fischerhude. Der hat irgendwann gesagt, dass ich mich bei Agenturen bewerben soll. Mein Ziel ist es, die Schauspielerei irgendwann hauptberuflich zu machen.

Paul Hohenstein: Ich mache die Schauspielerei nur neben meinem Studium. Ich habe aber schon bei anderen kleinen Projekten mitgespielt. Ich habe es dann einfach probiert, mich beworben und kann von Glück reden, dass es geklappt hat. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, einmal in einer Serie mitzuspielen. Aber wenn noch mehr geht, sage ich nicht nein.

Annelie Henze: Man sollte offen für alles sein und man muss bereit sein, für die eine oder andere Szene an seine Grenzen zu gehen. Und man muss seine Rolle auch wieder ablegen können. Aber es hat natürlich auch mit Talent zu tun, wenn man einen Bösewicht spielen kann, obwohl man eigentlich ganz lieb ist. Wichtig ist auch, dass man zeitlich flexibel ist. Wenn ein Angebot kommt, muss man da sein. Was aber nicht heißt nicht, dass ich nicht auch in den Urlaub fahre.

Paul Hohenstein: Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mein Studium, wo ich derzeit in meinem letzten Bachelor-Semester bin. Und dann geht es an den Master. Mein Ziel ist es, Sport- und Spanischlehrer zu werden.

Annelie Henze: Ich hatte gerade wieder ein Online-Casting für einen kurzen Werbefilm und warte jetzt auf Rückmeldung.

Zur Person

Annelie Henze

spielt in der TV-Serie die zickige Schülerin Ronja Biele. Die 21-Jährige reitet in ihrer Freizeit gerne auf ihrem eigenen Pferd, singt und spielt Klavier.

Paul Hohenstein

ist 22 Jahre alt und studiert an der Universität Münster die Fächer Sport und Spanisch. In der Serie spielt er Jeff, einen direkten und hohlen Charakter, der auf ältere Frauen steht.