Die Untersuchungen der Erdbeben von 2019 im Kreis Verden wurden jetzt veröffentlicht (Symbolbild). (Jochen Lübke/DPA)

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat jetzt den Bericht zu den Erdbeben am 20. November 2019 im Landkreis Verden veröffentlicht. Die beiden in der Bevölkerung verspürten Erdbeben ereigneten sich demnach am Erdgasfeld Völkersen und erreichten Lokalmagnituden (ML) von 3,2 und 3,0. Sie entstanden in einer Tiefe von circa vier Kilometern. Die Epizentren – Punkte an der Oberfläche über dem Erdbebenherd in der Tiefe – befanden sich rund vier Kilometer nordwestlich von Kirchlinteln und etwa sechs Kilometer nördlich von Verden, heißt es in dem Bericht weiter.

Insgesamt gingen über den Online-Fragebogen des LBEG 173 Meldungen aus der Bevölkerung ein. Diese stammen überwiegend aus Kirchlinteln, Langwedel und Verden. Im Detail berichteten die Anwohnerinnen und Anwohner von Erschütterungen sowie von klapperndem Geschirr, Türen und Fenstern. Hinzu kommen Beobachtungen zu verschobenen, umgefallenen und herabfallenden kleinen Gegenständen sowie von auf- und zuschlagenden Türen. Es wurden teilweise auch leichte Schäden, wie Risse im Innen- und Außenputz, beschrieben. Anhand dieser von den Anwohnerinnen und Anwohnern gemeldeten Beobachtungen bewerten die Autoren des Berichts die maximalen Auswirkungen der Erschütterungen nach der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98) mit der Intensität V. Die gemessenen, maximalen Bodenschwinggeschwindigkeiten an Erschütterungsstationen des Bundesverbandes Erdöl, Erdgas und Geoenergie e. V. (BVEG), der Wintershall Dea GmbH und an seismologischen Stationen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) stützen diese Einschätzung. So beträgt der höchste gemessene Wert der Bodenschwinggeschwindigkeit 5,1 Millimeter pro Sekunde. Er wurde an einer Messstation in einer Entfernung von etwa zwei Kilometern vom instrumentell ermittelten Epizentrum bestimmt. Daher ist davon auszugehen, dass an einigen Gebäuden kleine Schäden entstanden sind, berichtet das LBEG.

21 Erdbeben seit 2008

Die Autoren des Berichts kommen zu dem Ergebnis, dass ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung sehr wahrscheinlich ist. Am Erdgasfeld Völkersen wurden seit 2008 insgesamt 21 Erdbeben registriert. Ein Zusammenhang zwischen diesen Erdbeben und der Erdgasproduktion ist durch frühere Untersuchungen belegt. „Auch die Erdbeben am 20. November 2019 hängen aufgrund der Lage der Epizentren und einer Tiefe im Niveau der Erdgaslagerstätten sehr wahrscheinlich mit der Erdgasförderung im Erdgasfeld Völkersen zusammen“, schreibt das LBEG. So bewirkt die Entnahme von Erdgas eine Druckabsenkung in der Lagerstätte, die zu Veränderungen des Spannungsfeldes im tiefen Untergrund führt. Erhöhte Spannungen können wiederum durch Reaktivierung vorhandener Schwächezonen impulsartig durch ein Erdbeben abgebaut werden. Fracking-Maßnahmen oder die Versenkung von Lagerstättenwasser können als Ursache für die beiden Ereignisse ausgeschlossen werden. Die letzte Fracking-Maßnahme im Erdgasfeld Völkersen fand im Juni 2011 statt und Lagerstättenwasser wird hier nicht versenkt, so das LBEG.

Den Bericht hat der Niedersächsische Erdbebendienst im LBEG gemeinsam mit dem Erdbebendienst des Bundes erstellt. Grundlage der Untersuchungen bildeten die instrumentellen seismologischen Daten der BGR, des LBEG und der erdgasfördernden Unternehmen sowie die Beobachtungen aus der Bevölkerung (Makroseismik). Aktuell baut das LBEG sein eigenes seismisches Messnetz weiter aus. Ziel ist es, die flächendeckende Überwachung der Seismizität in Niedersachsen weiter zu optimieren. So werden unter anderem die bisherigen BGR-Stationen im Gebiet der Erdgasförderung zukünftig in Kooperation mit dem LBEG betrieben, das bestehende Messnetz wird technisch für den Langzeitbetrieb überarbeitet und die räumliche Verteilung der Stationen vorangetrieben.