Bald ein neues Gesicht im Langwedeler Rathaus. (Jonas Kako)

Langwedel. Offiziell machen will es der Flecken Langwedel noch nicht, doch wer der Nachfolger des langjährigen Bauamtsleiters Frank Bethge wird, ist inzwischen kein Geheimnis mehr: Bernhard Goldmann wird die Aufgabe zum April übernehmen. Das berichten Medien aus Sittensen, wo der 51-Jährige aktuell noch als Bauamtsleiter und auch als stellvertretender Gemeindedirektor tätig ist. Goldmann habe demnach zum 31. März um seinen Auflösungsvertrag gebeten, um die vakante Stelle in Langwedel antreten zu können. Eine Nachfolgerin sei dort auch schon gefunden.

Goldmann selbst möchte auf Nachfrage ebenso wie die Langwedeler Verwaltung noch keine Stellungnahme abgeben. In der Online-Zeitung treffpunkt-sittensen.de wird er wie folgt zitiert: "Wenn ich mich noch einmal verändern will, muss ich das altersbedingt jetzt tun." Sittensens Samtgemeindebürgermeister Stefan Tiemann ist derweil voll des Lobes für seinen scheidenden Mitarbeiter: „Wir bedauern seinen Weggang sehr. Er hat eine tolle Arbeit gemacht." 2005 hatte Goldmann dort die Leitung des Bauamtes übernommen.

In Langwedel tritt er nun in die großen Fußstapfen von Bethge, der sich zum vergangenen Jahreswechsel eine neue berufliche Herausforderung in Bremen gesucht hatte (wir berichteten). Übergangsweise haben Bürgermeister Andreas Brandt und Hauptamtsleiter Rolf Korb seit Januar die Bauamtsaufgaben miterledigen müssen. Sie werden daher besonders glücklich sein, dass ab dem kommenden Monat der Posten wieder besetzt sein wird – mit jemanden, der in Niedersachsen bereits jahreslange Erfahrung in diesem Ressort mitbringt.