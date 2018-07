Fahrer Herbert Benecke (rechts) zeigt seinem neuen Kollegen Johann Meyer, wie Bert der Bürgerbus bedient wird. (Bürgerbusverein)

Thedinghausen. Nutzer des Bürgerbusses Bert aus Thedinghausen müssen sich ab diesen Mittwoch, 1. August, auf einen anderen Streckenplan einstellen. Das hat der Verein jetzt mitgeteilt. „Wir haben unseren Fahrplan grundlegend verändert“, sagte Wolfgang Kaib, Vorsitzender des Vereins Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen, der den kleinen Linienbus betreibt.

Grund für die Änderungen: „Nach der Auftragsvergabe des Linienbündels Verden-Süd, zu dem die Samtgemeinde Thedinghausen gehört, haben wir die Route unserer Linie 786 von Thedinghausen nach Blender komplett erneuert, weil die Linie 720 häufiger verkehrt als bisher. Es nützt niemandem, wenn wir zusätzlich auf derselben Strecke fahren“, sagt er und erläutert die neue Route: „Deshalb haben wir die Idee umgesetzt, einen Zubringerdienst zu den 720er-Bussen anzubieten. Die Fahrten sind über Beppen, Kuhlenkamp und Einste so terminiert, dass wir an der Haltestelle ,Blender, Varste' an der Landesstraße 203 einen Übergang zum 720er-Bus nach Verden schaffen.“ Der 720er-Bus selbst fährt von Thedinghausen über Morsum über die L 203 auf dem direkten Weg dorthin.

„Uns haben Bitten erreicht, öfter nach Uesen zu fahren. Die haben wir mit dem neuen Fahrplan erfüllt: Wir fahren sechsmal statt viermal nach Achim, und die Möglichkeit, ins Achimobil umzusteigen, bleibt bestehen“, sagt der Vorsitzende. Besonderheit: Dreimal fährt der Bürgerbus wie bisher über Lunsen und Werder nach Uesen und zurück und dreimal über Eißel. Damit bleibt ein Teilstück der Strecke nach Horstedt in Betrieb, das restliche Stück wird aber aufgegeben. „Wir fuhren in den vergangenen Monaten meist ohne Fahrgäste nach Horstedt“, erklärte Kaib.

In Riede bedient die Bürgerbus-Linie 785 künftig alle Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen, beispielsweise hält er beim Randermannsweg an der Apotheke und vor dem Gemeindehaus am Landesgraben. „Dafür müssen wir jedoch Haltestellen, die nicht oder nur wenig genutzt werden, aufgeben“, kündigte Kaib an. In Thedinghausen wird das innerörtliche Angebot erweitert.

Noch eine Neuigkeit gibt es im Bürgerbusverein: Johann Meyer, bekannt als Kapitän des Fahrgastschiffes „Stadt Verden“, ist jetzt als Bürgerbusfahrer in Thedinghausen aktiv. Eine Plauderei mit Fahrer Herbert Benecke vom Bürgerbusverein gipfelte in dessen Frage: „Hast Du nicht Lust, Bert den Bürgerbus zu fahren?“ Der Lunsener überlegte nicht lange und sagte spontan zu: „Ich besitze den Taxischein und kann sofort anfangen.“ Jetzt ließ er sich von Benecke in die Bedienung des Kleinbusses einweisen. „Es bereitet mir Spaß und Freude, etwas für die Allgemeinheit zu tun, und ich sitze nicht immer zu Hause herum“, begründet Meyer sein Engagement. Am Montag, 6. August, ist er das erste Mal im Dienst.

Der neue Fahrplan ist im Bürgerbus, im Rathaus, in Banken, Sparkassen, Geschäften und Gaststätten in der Samtgemeinde erhältlich und herunterzuladen im Internet unter www.buergerbus-samtgemeinde-thedinghausen.de. Die Verbindungen mit anderen Buslinien sind auch im VBN-Fahrplaner im Internet unter der Adresse http://www.vbn.de/fahrplan/fahrplaner.html und mit den VBN-Apps für mobile Geräte abrufbar.