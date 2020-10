Berufsexperten wie Christina Weise von der Agentur für Arbeit haben die Schüler im Cato besucht. (Björn Hake)

Sie hatte etwas von der Berg-Prophet-Logik, die Idee, die Lena Hauenstein und Svenja Laschat kurzerhand entwickelt haben. Wenn wegen der Corona-Pandemie und der daraus entstandenen Vorsicht der Unternehmen ein Schulpraktikum für Elftklässler des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums nicht möglich ist, kommen einzelne Unternehmensvertreter eben in die Schule, um dort etwas über ihre Jobs und Branchen zu erzählen. Dieses Konzept haben die beiden Lehrerinnen entwickelt, nachdem etwa 60 der 130 Schüler des Jahrgangs 11, die ihre Praktikumsplätze sicher glaubten, eine Absage aus den Betrieben bekommen hatten.

Dass die von den Schülern im Kreis Verden und im Raum Bremen angefragten Unternehmen teilweise ihre Praktikum-Zusagen zurückgezogen und die betroffenen Schüler vor ein Problem gestellt haben, war der Auslöser für das Brainstorming der Pädagoginnen. Denn die 60 Schüler sollten sinnvoll beschult werden, ohne, dass die 70 Schüler im Praktikum dadurch irgendwelche Nachteile hätten. „Wir hatten die Wahl: Sollen wir den Unterricht für diese Schüler durchziehen oder sie nur Filmchen gucken lassen“, erzählt Lena Hauenstein mit einem Augenzwinkern davon, wie sehr die beiden Lehrkräfte an einer dritten Option interessiert waren. Also haben sie über die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Krankenkasse AOK und die Arbeitsagentur aber auch aus dem Umfeld ihrer Kollegen und Schüler Gäste eingeladen, „um mit ihnen Berufsorientierung in die Schule zu holen“, wie Lena Hauenstein sagt.

Firmen zeigen Bereitschaft

Sie war dann aber doch positiv überrascht, dass überhaupt noch so viele Betriebe weiterhin Praktika angeboten haben, erzählt Lena Hauenstein – immerhin war ja die Hälfte der Elftklässler in den Firmen untergekommen. Und auch die Bereitschaft der Unternehmen und Institutionen, an einen Vormittag ins Cato zu kommen und sich dort vorzustellen, sei groß gewesen. So waren unter anderem Mitarbeiter von Deichmann, Desma, der Kreissparkasse oder von den Firmen Block, Buss und G & O im Cato. Obendrein waren Eltern der Schüler, etwa ein Rechtsanwalt oder Arzt im Klassenraum, um den Jugendlichen über ihre Arbeit zu erzählen. "Alle wollen immer BWL studieren, aber wissen nicht, was sie damit anfangen können", weiß Lena Hauenstein. Also mobilisierte sie aus der Nachbarschaft studierte BWLer, die das erklären konnten.

Natürlich ist das Konzept kein vollwertiger Ersatz für ein Betriebspraktikum, das wissen die beiden Lehrerinnen. Zumal die Sozialberufe aufgrund des Pandemie-Geschehens nicht vertreten sein konnten. „Das ist sehr schade“, bedauert Lena Hauenstein. Dass Schülerinnen und Schüler sich nun Vorträge zu Berufen anhören mussten, die sie vielleicht so gar nicht interessierten und in denen sie nie ein Praktikum hätten absolvieren wollen, ließ sich nicht vermeiden. Und doch hält Lena Hauenstein das Konzept für eine gute Alternative. „Damit können wir nicht die gesamte Zeit füllen, aber doch relativ viel.“ Und so wurde die restliche Zeit des Schultags mit Methodentraining in den Fächern gefüllt.

Am Cato gibt es einen knapp 150 Schüler starken elften Jahrgang, der knapp 20 Wiederholer oder Schüler umfasst, die von der Realschule kommen und bereits ein Praktikum absolviert haben. Sie bekamen Bonusunterricht in den Fächern, „in denen es erfahrungsgemäß Schwierigkeiten gibt“, wie es Lena Hauenstein ausdrückt.