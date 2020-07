Der 12. Dezember 1985 ging wegen eines Tabubruches in die deutsche Politikgeschichte ein: Denn Joschka Fischer von der damals noch recht neuen Partei der Grünen trug bei seiner Vereidigung als hessischer Staatsminister für Umwelt und Energie Turnschuhe. Es war ein Symbol der Auflehnung gegen die etablierten Parteien. Am Montagabend kam der Oytener Gemeinderat zusammen – und alle vier Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen trugen Turnschuhe. Ein Symbol der Auflehnung? Mitnichten. Denn auch alle anderen anwesenden Kommunalpolitiker sowie die Vertreter der Verwaltung hatten sich an diesem Abend für solch sportliches Schuhwerk entschieden. Ein wahrhaft ungewöhnlicher Anblick bei einer Sitzung des höchsten politischen Gremiums der Gemeinde, der jedoch weder was mit Symbolik noch mit einer neuen legeren Kleiderordnung zu tun hatte. Viel mehr mit dem Veranstaltungsort: Denn die Sitzung fand coronabedingt in der Sporthalle der IGS statt – und Turnhallenboden und Straßenschuhe vertragen sich nun einmal nicht.

Externe Firma sorgt für Technik

Auch sonst waren es mehr die äußeren Umstände als die politischen Inhalte, die die Beteiligten diese Ratssitzung wohl so schnell nicht mehr vergessen lassen werden. „Es war schon ein großer Aufwand“, ließ Axel Junge von der Verwaltung im Hinblick auf die Vorbereitungen wissen. Eine externe Firma war beauftragt worden, für den Aufbau und einen technisch einwandfreien Ablauf zu sorgen. Zwei Beamer auf extra aufgebauten Säulen warfen die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten auf zwei Leinwände, die zwischen den Basketballkörben und allerlei Werbebannern standen. Zahlreiche Boxen sorgten für die Beschallung der Halle und während Ratsvorsitzender Günter Block-Osmers und Bürgermeisterin Sandra Röse ihr eigenes Mikro hatten, wurde allen anderen Anwesenden für einen Wortbeitrag von einem Techniker ein stets frisch desinfiziertes Handmikro an den Einzeltisch gebracht.

Blumen für Ratsmitglieder

Die Zuhörer aus der Bevölkerung durften auf der Zuschauertribüne Platz nehmen. Alleine schien das Interesse der Bürger an den Themen des Abends sehr gering, nur drei Personen kamen. Und das Trio sah, wie zum Anfang der Sitzung erst einmal Blumen verteilt wurden – und zwar an die Ratsmitglieder Hans-Joachim Blohme (CDU) und Volker Schröder (CDU) für 20 beziehungsweise 15 Jahre Ratsmitarbeit. Röse sprach dem Duo ein „großes Dankeschön“ aus und lobte es für den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz, der „wirklich bemerkenswert“ sei.

Zu den Sachthemen: Mehrheitlich wurde die Vereinbarung über die Errichtung der kommunalen Anstalt „A2O" – der neben Oyten noch Achim und Ottersberg angehören – um die Aufgabe „Errichtung und Betrieb von Infrastruktur und Anlagen für die Mobilität“ ergänzt. Wie berichtet, sollen gemeinsame Radwegerouten mit Service-Punkten installiert werden. Während dies Schröder etwa als "guten Ansatz" sah und seine Freude zum Ausdruck brachte, "dass es endlich ein Geschäftsfeld für die A2O gibt", übte Hubert Dapper (Grüne) Kritik daran, dass man sich vom eigentlichen Auftrag der A2O immer mehr entferne. Dieses sei die gemeinsame Energieeinsparung. "Von gar nichts zu tun, zu nun ganz wenig zu tun", bezeichnete er die Entwicklung der kommunalen Anstalt und forderte: "Es muss endlich weitergehen."

Einstimmig verabschiedet wurde die Vergaberichtlinie für die Grundstücke im Baugebiet Rosengarten. Wie berichtet, soll es ein „klassisches Einheimischenmodell“ geben, wie es Wolfgang Röttjer von der Verwaltung nannte. Das heißt, Oytener oder Menschen, die einmal in Oyten gelebt haben, bekommen den Zuschlag. Konkret geht es um 17 Grundstücke im Rosengarten sowie noch drei im Gebiet Imhof. Doch trotz der Vergaberichtlinien gebe es laut Röttjer immer noch deutlich mehr Bewerbungen als Grundstücke, sodass letztlich das Los entscheiden wird.

Erneute Kritik an Lidl-Umsiedlung

Bei dem Beschluss über die Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Gemeinde Oyten herrschte indes keine Einigkeit in den politischen Reihen. Denn einmal mehr nutzte die Fraktion der Grünen den Anlass, ihr Unverständnis über die geplante Umsiedelung des Lidl-Marktes vom Wehlacker in die Neue Ortsmitte zum Ausdruck zu bringen. „Das hat mit dem, was wir uns für die Ortsmitte vorstellen, nichts zu tun“, sagte etwa Björn Meyer (Grüne). Ein bisschen Auflehnung der Grünen gab es an diesem Abend also doch noch. Und obwohl sich die Fraktionen der AfD und der FDP dieser Ansicht anschlossen und gegen den Beschluss stimmten, reichten die acht Gegenstimmen nicht gegen die Befürworter aus den Reihen von SPD und CDU.

Keine Diskussionen gab es im Anschluss bei dem Beschluss, die Betreuungs- und Verpflegungsgebühren in den Betreuungsangeboten in den Kindertagesstätten und Schulen für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Juli zu erlassen. Schließlich war ja durch die Schließung infolge der Corona-Pandemie auch keine Leistung erbracht worden, so die einhellige Meinung. Mit einer Formalie endete die Sitzung: Axel Junge wird aufgrund seines Antrages zum 1. April des kommenden Jahres in den Ruhestand versetzt.

Schnelles Ende der Sitzung

Und so fand die um 19.30 Uhr begonnene Sitzung bereits gegen 20.15 Uhr ein verhältnismäßig schnelles Ende – zumindest wenn es nach der eigenen Uhr ging. Denn die Digitaluhr der Anzeigetafel in der Sporthalle zeigte bei Sitzungsende 19.15 Uhr, eine der drei Analogwanduhren hingegen 21.10 Uhr. In diesem technischen Bereich klappte also beim Gastspiel der Politik nicht alles, aber die Akustik gestaltete sich durch die Mikros deutlich angenehmer als im Ratssaal.

Was das Öffentlichkeitsinteresse anging, war die Ratssitzung ohnehin nur ein Probelauf für den Dienstagabend. Denn dann tagten der Kita- und Schulausschuss gemeinsam in der Turnhalle, um über die Ausschließung der Elterntaxis im Bereich der Pestalozzistraße zu befinden – vor deutlich größerer Zuschauerkulisse (Pressebericht folgt in der Donnerstagsausgabe). An diesem Mittwoch wird die Turnhalle dann wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt, in der Hoffnung, dass es das Coronavirus nach der politischen Sommerpause wieder zulässt, die Ratssitzung im Ratsaal abzuhalten – dann auch wieder mit dem gewohnten Schuhwerk.