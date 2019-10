Beschluss zum Neubau der Grundschule steht bevor

Die Wahrscheinlichkeit, dass Waldheim-Vorstand Carl-Georg Issing und Schulleiterin Meike Holsten demnächst vor ihrer Förderschule in Achim diskutieren, ist gestiegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung brachte keine Einwände hervor. (Sebi Berens)

Dem Neubau der Helene-Grulke-Schule an der Steuben-Allee in Achim und der damit verbundenen Umwandlung der bestehenden Schule in Cluvenhagen in Räume für die Senioren-Tagesförderung dürfte nichts im Wege stehen. Denn die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Änderung des Bebauungsplans Nr. 320 „Steubenkaserne“ ist beendet. Private Stellungnahmen gab es bezüglich des Schulneubaus keine, die beteiligten Behörden haben keinerlei Hinderungsgründe vorgebracht, sodass die Achimer Politiker nun den sogenannten Satzungsbeschluss auf den Weg bringen können.

Diesen werden sie am kommenden Dienstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus öffentlich beraten, der Rat könnte ihn dann am 7. November beschließen. Die Stadt Achim und der Landkreis Verden begrüßen das Vorhaben der Waldheim-Gruppe, die – wie berichtet – mit dem Schulumzug nach Achim und der alternativen Nutzung der bestehenden Schule zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Wie Vorstand Carl-Georg Issing und Schulleiterin Meike Holsten erklärt hätten, sorge die Verlegung der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung dafür, dass die Schüler im Sinne der Inklusion „raus aus dem kleinen Dörflichen, rein in die Stadt“ kämen.

Schule in privater Trägerschaft

So könnten die jungen Menschen mit Förderbedarf viel besser ins gesellschaftliche Leben integriert werden. Die Schule befindet sich zwar in privater Trägerschaft der Stiftung Waldheim, steht aber allen Schülern mit dem entsprechenden Förderbedarf aus dem Landkreis Verden offen. Auf der anderen Seite gab es nicht mehr genügend Räume im Bereich der Tagesförderung von Senioren, die auf dem Gelände der Waldheim-Gruppe in Cluvenhagen leben.

Apropos Gelände: Der Boden des Areals an der Steuben-Allee könnte dafür sorgen, dass der Bauherr, die Stiftung Waldheim, weitere Maßnahmen ergreifen muss. Denn wie der Landkreis Verden in seiner Stellungnahme während der Öffentlichkeitsbeteiligung angemerkt hat, müsse mit großer Wahrscheinlichkeit die Kreisarchäologie eingeschaltet werden. Denn bereits im Jahr 1938 wurden an dieser Stelle Urnenfunde entdeckt. „Möglicherweise befinden sich trotz der Vornutzung als Kasernengelände noch weitere archäologische Reste im Boden. Deswegen ist mit der Notwendigkeit einer archäologischen Ausgrabung zu rechnen“, heißt es vom Landkreis dazu.

Ein weiterer Aspekt, der aus den Stellungnahmen hervorgeht, ist die Rüstungsaltlast „Steubenkaserne“, in deren Bereich auch das künftige Schulgelände liegt. Zwar liegt das Gelände laut Kreisverwaltung nicht in dem sogenannten Bereich der Kontaminationsverdachtsflächen, aber es sei eben auch nicht ausgeschlossen, „dass bei Tiefbaumaßnahmen stark belasteter Bodenaushub anfällt“. Das müsste dann ebenso wie mögliche archäologische Funde sofort der Kreisverwaltung mitgeteilt werden, damit weitere Schritte eingeleitet werden können. Aus Vorsorgegründen sei eine Grundwassernutzung ebenso wenig gestattet wie das ungeregelte Ableiten von Oberflächenwasser ins Grundwasser.

Kosten in Richtung vier Millionen Euro

Der Schulneubau, dessen Kosten Issing zuletzt mit „in Richtung vier Millionen Euro“ angegeben hatte, kann an der Steuben-Allee allerdings nur entstehen, wenn der Bebauungsplan auch tatsächlich geändert wird. Denn der Neubau ist mehr als die derzeit zulässigen 50 Meter lang und die überbaubare Fläche in Richtung Süden muss für den geplanten Gebäudekorpus um einen Streifen von zwei Metern vergrößert werden. „Planungsrelevante Stellungnahmen, die zu einer Änderung der Grundzüge der Planung geführt hätten, wurden nicht vorgebracht“, heißt es allerdings in der Begründung zur Änderung des Bebauungsplans.

Die Erschließung des Baugebiets erfolge über die Steuben-Allee, die an die L 156 (Uesener Feldstraße) anschließt. „Der Ausbauzustand dieser Straßen ist ausreichend dimensioniert, um die Mehrverkehre in den Bring- und Abholzeiten aufzunehmen“, fügt das Planungsbüro NWP hinzu. Der lang gezogene Schulneubau wird eine Höhe von zwölf Metern „über Gelände“ haben. Die Schule wird auch über eine etwa 150 Quadratmeter große Bewegungshalle verfügen, die einen separaten Eingang erhalten und ebenso von externen Gruppen genutzt werden kann.

Das Konzept der Förderschule, die von rund 80 Schülern besucht wird, bleibt auch am neuen Standort Achim erhalten. Fünf Klassen werden an der Schule direkt unterrichtet, und daneben gibt es die sogenannten Kooperationsklassen, die sich auf die Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I über den nördlichen Landkreis Verden verteilen – auf Oyten, Völkersen, Achim sowie auf die Oberschule Langwedel und auf Ottersberg sowie Posthausen.

Die von der Politik zu beschließende Änderung des Bebauungsplans umfasst neben der rund 7200 Quadratmeter großen Fläche an der Steuben-Allee auch eine rund 2800 Quadratmeter große Teilfläche westlich der Uesener Feldstraße, die mit dem Satzungsbeschluss aufgehoben würde. Sie sei, obwohl aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich, seinerzeit „irrtümlich“ als Straßenverkehrsfläche bezeichnet worden, stelle aber „in der Realnutzung private Grundstücksflächen dar“, wie es in der Begründung heißt.