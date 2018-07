Briefkästen unserer Leser in Achim und Quelkhorn sind tagelang leer geblieben – die Post erklärt dazu, dass es keine Rückstände gebe. (Carsten Rehder)

Achim/Ottersberg. Gleich zwei Anrufe aus verschiedenen Ortschaften haben den ACHIMER KURIER zum Thema Briefzustellung in jüngster Zeit erreicht. Der Tenor war der selbe: Tagelang habe der Briefträger sich nicht blicken lassen, Postsendungen seien erst mit erheblicher Verspätung angekommen.

Als Erster meldete sich Hans-Peter Mayer aus Achim bei unserer Redaktion. Am Freitag, 29. Juni, habe er das letzte Mal Briefsendungen erhalten, danach sei sein Briefkasten tagelang leer geblieben. Erst am Donnerstag, 5. Juli, sei sein lang erwarteter Brief endlich angekommen, zusammen mit einem Stapel weiterer Postsendungen.

Seinen Angaben nach war er in der Vogelsiedlung nicht der einzige Betroffene mit verspäteten Briefen – zumindest von der Rotkehlchenstraße hatte er Kenntnis, dass alle Bewohner in diesem Zeitraum keine Post erhalten hätten. Ein Beschwerdeanruf bei der Post brachte ihn nicht weiter: „Die sagten nur, sie wüssten von nichts“, erzählte Hans-Peter Mayer.

Ruth Brockmann aus Quelkhorn bei Ottersberg traf es noch schlimmer: Eine ganze Woche lang habe ihr die Post keine Briefe gebracht. Sie erwarte nicht jeden Tag Postsendungen, aber als am vergangenen Donnerstag ihr abonniertes Nachrichtenmagazin und die Wochenzeitung nicht wie gewohnt im Briefkasten lagen, sei sie langsam stutzig geworden.

Am vergangenen Sonnabend habe der Briefzusteller ihr dann ein ganzes Bündel an Postsendungen übergeben, inklusive der beiden vermissten Zeitschriften. Über mögliche Probleme bei der Post habe der Zusteller Ruth Brockmann keine weitere Auskunft geben können. Sie persönlich vermutet beim Postunternehmen Personalprobleme in der Ferienzeit. Auch ihre Tochter, die ihr gegenüber wohnt, habe eine Woche lang keine Briefe erhalten.

Die für den Landkreis Verden zuständige Pressestelle Nord der Deutschen Post erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es in diesem Zustellbereich weder Einschränkungen noch Rückstände gegeben habe.