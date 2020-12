Die Achimer Gewerbetreibenden, hier das Gewerbegebiet Achim-Ost, zahlen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr weniger Steuern als die Stadt sie eingeplant hatte. (Christian Walter)

Die Stadt Achim sieht nun klarer, was den Stand ihrer Gewerbesteuereinnahmen betrifft. Dass sie, bedingt durch die Corona-Pandemie und deren Folgen für die heimische Wirtschaft, weniger Gewerbesteuern einnehmen würde als geplant, das hatte sie erwartet. Im Sommer hatte die Stadtverwaltung die Politik daher darauf vorbereitet und von sechs Millionen Euro gesprochen, die ihr im Vergleich zur erwarteten Summe wegen Corona durch die Lappen gehen werden. Im gleichen Atemzug ging sie auch davon aus, dass sie rund 2,8 Millionen Euro von Bund und Land als Corona-Hilfe erwarten darf. Nunmehr steht fest: Beides waren Fehleinschätzungen.

Die tatsächliche Lage stellt sich so dar, dass die Stadt – Stand Dienstag – derzeit bei rund 19 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen liegt. Das sagte Monika Meyer von der Finanzabteilung der Stadt auf Anfrage. Noch aber ist das Jahr 2020 nicht zu Ende, was bedeutet, dass noch weitere Zahlungen in die Stadtkasse eingehen. „Wir bekommen noch Bescheide und veranlagen diese auch“, schilderte Monika Meyer. Das bedeute aber auch, dass es zumindest theoretisch möglich ist, dass die Stadt auf dem letzten Drücker noch Erstattungen an Unternehmen zahlen muss. Bliebe es aber bei den 19 Millionen Euro, lägen diese um 3,1 Millionen Euro unter der von der Stadt für dieses Jahr erwarteten Gewerbesteuereinnahme – und nicht sechs Millionen Euro darunter, wie noch im Sommer befürchtet. Gehofft hatte die Stadtverwaltung für 2020 auf 22,1 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Achim laut Monika Meyer übrigens mit rund 19 Millionen Euro gerechnet und tatsächlich 21,2 Millionen Euro bekommen.

Zwischen Hoffnung und Realität

Die Differenz der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen zu den bisher erhaltenen in Höhe von 3,1 Millionen Euro wird bis zum Jahresende also vermutlich noch schrumpfen. Auf jeden Fall durch die Corona-Ausgleichszahlung des Bundes und des Landes Niedersachsen: Auf deren Scheck steht die Summe von rund 1,15 Millionen Euro, sodass sich der aktuelle Minderbetrag bei den Gewerbesteuereinnahmen auf „nur noch“ knapp zwei Millionen Euro beläuft und damit auf ein Drittel des noch im Sommer befürchteten Einnahmeverlustes.

Die Höhe der Kompensationszahlung hatte SPD-Ratsfrau Cathleen Drewes mit einer Anfrage an Stadtkämmerer Peter Hollwedel in Erfahrung gebracht. „Das ist leider nicht die Zahl, die wir uns erhofft hatten“, hält Vizeverwaltungschef Bernd Kettenburg mit Blick auf den Zuwendungsbescheid fest. Schließlich hätte man die damaligen Aussagen so gedeutet, dass Land und Bund jeweils etwa 1,4 Millionen Euro geben „und nicht beide zusammen“. Und dennoch: Laut Peter Hollwedels Antwort an die SPD wurden mit dieser Zahlung 90,6 Prozent der Ausfälle Achims bei der Gewerbesteuer ausgeglichen.

Hollwedel, der am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, hatte Ratsfrau Cathleen Drewes nämlich schriftlich erklärt, dass nach den Berechnungen des Landes bei der Stadt Achim rund 1,27 Millionen Euro an Gewerbesteuern weniger eingezahlt worden sind als in dem entsprechenden Vergleichszeitraum. Dieser Einnahmeverlust fußt auf den in einem bestimmten Zeitraum (vor Corona) tatsächlich eingenommenen Gewerbesteuern, nicht auf den erwarteten Summen, die die Stadt jeweils für den neuen Haushalt prognostiziert.

Der Förderbetrag entspricht laut Kämmerer Hollwedel etwa dem Durchschnitt des Betrags für vergleichbare Gemeinden im Land Niedersachsen, wo knapp 900 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinzahlungen realisiert worden seien als im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.