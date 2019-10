Symbolbild. (Bundesverband deutscher Bestatter)

Im Fall der vertauschten Urnen, in dem die Staatsanwaltschaft Verden seit Juli gegen einen Bestatter aus Achim ermittelt, dauern die Ermittlungen und die Klärung der Hintergründe weiterhin an. Inzwischen verfolgt die Staatsanwaltschaft aber nicht mehr nur drei Fälle, sondern acht Verdachtsfälle. „Es handelt sich um einen lokalen Fall von nicht überregionalem Umfang. Der Abschluss der Ermittlungen kann zeitlich nicht prognostiziert werden“, sagte Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Dauer der Ermittlungen ergebe sich insbesondere daraus, dass beim Entdecken einer Verwechselung zum Schutze des Interesses der Hinterbliebenen besonders sensibel vorzugehen sei.

Hinweis aus Krematorium

Wie berichtet, war Mitarbeitern des Krematoriums in Verden aufgefallen, dass eine Urne noch im Krematorium aufbewahrt wurde, obwohl die Beisetzung des Verstorbenen bereits stattgefunden hatte. Aufgrund dieser Ungereimtheit wandten sie sich an die betroffene Gemeinde und den Friedhof. Nach Überprüfung der Urne in dem frischen Grab wurde der Verdacht der Beamten bestätigt und die richtige Urne konnte ins Grab gesetzt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten herausgefunden, dass der Bestatter eine Urne mit der falschen Asche eines Verstorbenen beigesetzt hatten, nachdem der notwendige Aufkleber zur äußerlichen Identifizierung der beigesetzten Person entfernt wurde. Bei der notwendigen Öffnung eines zweiten Urnengrabes durch die Polizei ergab sich abermals der Verdacht, der sich nun ausgeweitet hat.