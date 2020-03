Die Türen der Aller-Weser-Klinik bleiben für Besucher vorerst geschlossen. Es gibt allerdings einige Ausnahmen. (Sebi Berens)

Die Corona-Fälle häufen sich in ganz Deutschland und auch an den beiden Standorten der Aller-Weser-Klinik (AWK) in Achim und Verden werden nun strengere Vorkehrungen getroffen, um im Ernstfall schnell handeln zu können. So werden neben geplanten Veranstaltungen ab sofort auch ambulante Operationen für die nächsten Wochen abgesagt. Darüber hinaus hat die Klinik jetzt ein Besuchsverbot ausgesprochen.

„Keiner weiß, wie sich die Situation entwickelt. Wir befinden uns, zusätzlich zur bevorstehenden Corona-Epidemie, in der Grippezeit. Influenza begleitet uns derzeit zum Glück aber nicht in dem Ausmaß wie vor drei Jahren", beschreibt der Ärztliche Direktor Dr. Peter Ahrens die momentane Situation. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keinen bestätigten Corona-Fall im Krankenhaus, weder in Verden noch in Achim.“

Die Mitarbeiter beider Krankenhäuser würden sich jedoch unabhängig davon intensiv auf die bevorstehenden Wochen vorbereiten. Es gelte, Kapazitäten für betroffene Patienten freizuhalten, um im Ernstfall schnell handeln zu können. „Die Inkubationszeit beträgt zwischen zwei und sieben Tagen – im Mittel etwa vier Tage. Allerdings sind bis zu 14 Tage möglich“, erklärt Ahrens, der in der Aller-Weser-Klinik federführend die Notfallpläne erstellt.

Ab sofort bleiben nun die Haupteingangstüren der Krankenhäuser für Besucher verschlossen. Eine Einlasskontrolle befinde sich derzeit in der Umsetzung. Ausnahmen gebe es für Besuche in gesundheitlichen Ausnahmesituationen, für eine Begleitperson bei der Geburt und am Wochenbett sowie bei der Begleitung von eingelieferten Akutpatienten durch Angehörige.

Schutz für Patienten und Mitarbeiter

„Diese Maßnahme ist zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter erforderlich“, sagt Marianne Baehr, Geschäftsführerin der AWK. „Wir folgen den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes zur Prävention der Übertragung. Dazu gehört auch, dass wir alle Patienten bereits bei dem Verdacht auf eine Corona-Infektion in einen isolierten Bereich bringen, der in beiden Krankenhäusern fest definiert ist. Der Patient wird dabei an dem Geschehen in der Klinik vorbeigeschleust, damit es zu keiner weiteren Ansteckung kommen kann." Die Cafeterien in beiden Häusern und das Achimer Bewegungsbad seien für Externe geschlossen. "Die Verpflegung der Patienten und Mitarbeiter ist natürlich weiterhin uneingeschränkt sichergestellt", sichert Marianne Baehr zu.

Soweit medizinisch vertretbar, sollen ab sofort alle planbaren ambulanten Operationen und Eingriffe in der Aller-Weser-Klinik auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Hiermit folgen wir der Empfehlung, die das Land Niedersachsen ausgesprochen hat“, erklärt Ahrens. Nur in dringenden Fällen finden diese Operationen wie geplant statt. „Elektive vollstationäre Operationen und Eingriffe finden bislang nach wie vor statt, allerdings wird jeden Tag neu entschieden“, betont Ahrens. Betroffene Patienten würden dann persönlich vom zuständigen Bereich der Klinik telefonisch informiert, wenn die Operation nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Selbstverständlich stünden beide Krankenhäuser aber weiterhin 24 Stunden am Tag für die Notfallversorgung zur Verfügung.

Appell an die Bevölkerung

Baehr und Ahrens appellieren an die Bevölkerung, dass sich Patienten, die vor einer Behandlung in der AWK stehen, sofort melden, wenn sie sich krank fühlen – also zum Beispiel Fieber, Husten oder grippale Beschwerden haben. Gleiches gelte, wenn sich Personen innerhalb der letzten 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem Corona-Fälle vorgekommen sind.

Veranstaltungen, wie Kreißsaalführungen oder Vorträge der Reihe „Medizin aktuell“ werden vorerst alle abgesagt. „Bei allen Schritten, die wir jetzt in die Wege leiten oder bereits umgesetzt haben, hat die Patienten- und Mitarbeitersicherheit immer oberste Priorität“, betont Baehr. Für die Mitarbeiter würden derzeit neue unterschiedliche Arbeitsmodelle umgesetzt, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. So arbeiten die Kräfte im nicht-medizinischen Bereich beispielsweise zeitversetzt, Mitarbeiter, die sich derzeit noch ein Büro teilen, würden so gut es geht räumlich getrennt.



Die Aller-Weser-Klinik veröffentlicht aktuelle wichtige Informationen auch auf ihrer Internetseite unter www.aller-weser-klinik.de.