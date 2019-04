Das Quartett "Chapeau Manouche" wird mit seinem Livekonzert im Kasch für die richtige Swing-Stimmung sorgen – wer möchte, darf ausdrücklich dazu tanzen. (Marvin Ibo Güngör)

Das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) will sich, wie berichtet, neu erfinden und mit Veranstaltungen, die es zuvor in dieser Form nicht gab, neue Besuchergruppen erschließen. Und was wäre da besser geeignet als etwas, das derzeit großen Zuspruch findet: der Lindy Hop. Der leicht zu erlernende Paartanz aus den USA, der als Ursprung des Swingtanzes gilt und in den 1930er-Jahren in Hinterhöfen, Cafés und Bars getanzt wurde, ist anscheinend schwer angesagt und daher findet am Sonnabend, 4. Mai, nun erstmals im Kasch ein Lindy-Hop-Abend statt.

Wenn schon, denn schon, haben sich Susanne Groll und Gepa Lützenberger vom Haste-Töne-Team des Kasch gedacht und in Kooperation mit Tanja Jahnz von der Swing-Kantine Bremen das volle Programm konzipiert. So wird es ab 20 Uhr nicht nur ein Live-Konzert der Gypsy-Swing-Band „Chapeau Manouche“ aus Oldenburg im großen Saal geben, bei dem das Mittanzen ausdrücklich erwünscht aber kein Muss ist. Auch findet im Vorfeld des Konzertes in der Zeit von 18.30 bis 19.15 Uhr für alle Interessierten ein Crashkurs im Lindy Hop im Kasch statt.

Grundschritte schnell erlernbar

„Die Zeit reicht locker, um die Grundschritte zu lernen“, weiß Tanzlehrerin Tanja Jahnz, die selbst vom Lindy Hop so begeistert ist, weil es bei diesem Tanz um Rollen geht. „Einer führt, einer folgt“, fasst sie knapp zusammen und meint damit, dass die Rollen nicht im klassischen Verständnis an Geschlechter gebunden sind. „Es zeichnet diesen Tanz aus, dass die klassische Führung der Männer hier durchbrochen wird“, sagt sie.

Besonders schön sei es zu erleben, wenn Ehepaare, die seit 30 Jahren in der üblichen Rollenverteilung miteinander tanzen, nun diese ganz anders ausleben. Außerdem tanzen beim Lindy Hop Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, ganz so, wie es passt. „Daher können Singles gerne zum Abend kommen“, sagt Tanja Jahnz. Man mache ein, zwei Tänze mit einem Tanzpartner, dann wechselt man diesen – Lindy Hop sei daher ein sehr sozialer Tanz.

Da die Lindy-Hop-Tänzer und laut Tanja Jahnz auch alle, die ihnen zusehen, bei der Swing-Musik automatisch eine wippende Haltung einnehmen, sei jedes Mal eine positive Energie und eine Euphorie im Saal spürbar. „Der Tanz bringt die Mundwinkel nach oben“, verspricht die erfahrene Tanzlehrerin, die sich gleich offen für die vom Kasch angefragte Kooperation gezeigt hatte. „Ich mag das, wenn man zusammen etwas auf die Beine stellt.“ Und Lindy Hop sei genau richtig, um schnell die Hemmungen auch von Tanzmuffeln abzubauen. „Man treibt ein bisschen Schabernack miteinander“, beschreibt Tanja Jahnz die Abläufe bei dieser Tanzform, die in Deutschland während der NS-Zeit verboten war. „Der Lindy Hop galt als der getanzte Widerstand“, weiß Swing-Kantinen-Chefin.

Verspielt wie der Tanz ist auch die Musik dazu. Da werden urplötzlich Pausen eingelegt, es wird Tempo gemacht, dann mal wieder nicht oder Soli sprengen den üblichen Rahmen. „Wenn die Musik wie jetzt dann noch live gespielt wird, ist das natürlich noch besser“, sagt Tanja Jahnz und die Swing-Musik von „Chapeau Manouche“ eigne sich hervorragend zum Lindy Hop oder zum Balboa. Das Oldenburger Quartett tritt mit einer für Jazzmusik eher ungewöhnlichen Instrumentation auf. Angelehnt an die Musik des Jazzgitarristen Django Reinhardt spielt es konzertanten Swing zwischen Tradition und Moderne. Die Gitarristen Manolito Steinbach und Wilhelm Magnus verleihen dem Ensemble die charakteristische Prägung des Sintiswing, die in der Jazzmusik selten zu hörende Geige – gespielt von Clemens Schneider – verfeinere den Klang, während Benjamin Bökesch für erdendes Bassspiel sorgt. In den Pausen legt Tanja Jahnz dann als DJane Frau Jahnz Musik auf.

Wer nur das Konzert besuchen – und gegebenenfalls zur Livemusik tanzen möchte – zahlt 18 Euro, in Kombination mit dem Crashkurs davor kostet der Abend 22 Euro. Flache Schuhe und Wechselkleidung, beim Lindy Hop kommt man ordentlich ins Schwitzen – sollten eingepackt werden. Einen Dresscode gibt es nicht, von der Jeans bis zum Abendkleid ist erlaubt, was gefällt. Karten gibt es unter www.kasch-achim.de.