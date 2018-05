Ria Lange, Andreas Zack und Jörg Bormann (von links) von der "Elterninitiative für flexible & planbare Betreuung". (Björn Hake)

Sottrum. „Wir wollen keinerlei Kritik üben,“ erklärt Andreas Zack von der „Elterninitiative für flexible und planbare Betreuung“, der auch Ria Lange, Jörg Bormann und Thimo Schröder angehören, und fügt fast schon entschuldigend hinzu: „Wir wollen lediglich herausfinden, was die betroffenen Eltern für einen tatsächlichen Bedarf haben.“ Am Sonnabend hatte sich die neu formierte Gruppe mit einem kleinen Tisch vor einem Geschäft des Sottrumer Einzelhandels postiert und war mit ihrem Anliegen direkt auf die Menschen zugegangen.

Hintergrund: Durch den Neubau der Krippe in Sottrum soll das Betreuungsangebot erheblich ausgeweitet und die Nachfrage nach Betreuungsplätzen gedeckt werden. Was der Elterninitiative derweil unter den Nägeln brennt, ist die Frage, ob der Betreuungsbedarf der Eltern damit abgedeckt ist, dass eine Kernzeit von 8 bis 12 Uhr angeboten wird. Der bisherige Rücklauf aus der Umfrageaktion zeige jedoch die Tendenz, dass der Bedarf fast immer außerhalb dieser Zeit liege. „Vielleicht liegt es ja daran, dass das alte Rollenverständnis immer noch nicht überwunden worden ist, in dem die Frau zu Hause bleibt und sich um den Nachwuchs kümmert“, mutmaßt Ria Lange und ergänzt: "Wenn die Arbeitsstelle in Bremen liegt, kommt man mit dieser knappen Zeit nicht hin und eine Halbtagsstelle, die an sich auf vier Tage angelegt ist, muss auf fünf Tage ausgedehnt werden.“

Blick auf andere Gemeinden

An diesen Worten zeigt sich, dass die Initiative auf ein neues Bewusstsein setzt, wenn es darum geht, die Zeiten der Kinderbetreuung flexibler und planbarer zu gestalten. Andere Gemeinden, wie zum Beispiel Ottersberg, bieten eine Betreuung bis 16 Uhr an. Allerdings geben die Mitglieder der Elterninitiative zu, dass die Personalsituation sehr angespannt sei, was die Betreuungskräfte angehe. Viele Eltern müssten improvisieren und auf Tagesmütter oder die Großeltern zurückgreifen, was die Planbarkeit der Arbeitsanforderungen einschränken könne, da diese Form der Betreuung oft von nur einer Person abhängig sei.

Hier möchte die Elterninitiative nunmehr einen Anstoß geben, um mit den Ergebnissen der – allerdings nicht repräsentativen – Umfrage die Diskussion mit der Verwaltung auf eine halbwegs fundierte Grundlage zu bringen. Rund 30 Rückläufe sind bisher eingetroffen und die Aktion soll bis Ende Mai laufen. Wer sich noch daran beteiligen möchte, findet auch in der ortsansässigen SCORE-Tankstelle Postkarten zum Ausfüllen, die dann von der „Elterninitiative für flexible und planbare Betreuung“ ausgewertet werden. Die ausgefüllten Karten können in der Tankstelle auch wieder abgegeben werden. Im Internet ist die Initiative unter www.betreuung.umfrage-sottrum.de aktiv.

Der Wille, eine nachhaltige Kinderbetreuung zu schaffen, ist laut Zack und seiner Gruppe seitens der Landesregierung da. So soll die Betreuung für die Altersgruppe von drei bis sechs Jahren kostenlos angeboten werden. Die Krippen sind da allerdings noch ausgenommen. Was die Erhöhung des Betreuungsschlüssels angeht, so ist die umsetzende Verwaltung nicht nur von den finanziellen Mitteln abhängig, sondern auch vom zur Verfügung stehenden Personal. Dieses steht derweil nur eingeschränkt zur Verfügung, da Berufe in der Kinderbetreuung offensichtlich immer noch nicht die gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung finden, die eine Nachfrage nach diesem Ausbildungsberuf erhöhen würde.

Die Gruppe um Andreas Zack zeigt sich mit der Betreuungssituation in Sottrum derweil zufrieden und möchte lediglich die Möglichkeit einer Erweiterung der Standartzeiten diskutieren. Dafür soll die Postkartenumfrage eine Grundlage bilden.