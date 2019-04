An den Krankenhäusern Achim und Verden streiken am Mittwoch keine Ärzte. (Björn Hake)

Die Geschäftsführung der Aller-Weser-Klinik (AWK) mit ihren Krankenhäusern in Achim und Verden hat auf Meldungen in lokalen Radiosendern reagiert, nach denen sich Ärzte in den Krankenhäusern Achim und Verden an diesem Mittwoch, 10. April, im Streik befinden sollen. „Dies ist nicht richtig! Diese Falschinformation führt in der Bevölkerung zu großer Unsicherheit“, hat Geschäftsführerin Marianne Baehr dazu erklärt. Es gebe keine Einschränkungen bei geplanten medizinischen Eingriffen oder der Notfallversorgung. „Unsere Behandlungsteams sind unverändert weiterhin rund um die Uhr für die Patienten da.“

Die Krankenhäuser der kommunalen AWK stehen auf einer Liste mit rund 50 anderen Kliniken, die der Marburger Bund – die Fachgewerkschaft für Ärzte – als bestreikte Häuser aufgeführt hat – allerdings mit dem wohl nicht unwichtigen Zusatz: „Ohne Gewähr“. Der Marburger Bund hatte zum Warnstreik in Niedersachsen aufgerufen und zur zentralen Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt/Main geladen, weil die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände im März gescheitert waren. An den bestreikten Häusern wurde daher eine Notdienstvereinbarung getroffen – nicht aber mit der Aller-Weser-Klinik.

„Die Leute rufen hier an, weil sie das im Radio gehört haben und nun unsicher sind“, schildert Marianne Baehr. Aber: „In Achim und Verden streikt keiner.“ Außerdem würden in solchen Fällen diejenigen Ärzte, die Mitglied im Marburger Bund sind, bei Streikankündigungen die Geschäftsführung vorher informieren, damit im Sinne der Patientensicherheit Vorkehrungen getroffen werden können. „Mich hat niemand informiert, daher dachte ich heute Morgen, mich trifft der Schlag, als ich davon hörte“, erzählt Marianne Baehr. Und auch der Ärztliche Direktor der AWK, Peter Ahrens, sagt, dass er „ganz gelassen“ sei, weil in beiden Häusern alles normal liefe.

Der Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern neben tariflichen Steigerungen vor allem eine Verringerung der Arbeitsbelastung, etwa durch zwei freie Wochenenden im Monat und eine verlässliche Dienstplangestaltung sowie klare Höchstgrenzen und keine Vollarbeit nach einem Bereitschaftsdienst.