Zwei 19- und 23-jährige Männer und eine 23-jährige Frau haben am Dienstag gegen 15.45 Uhr im Umkreis der Straße Am Lahof Unterschriften im Namen einer Kirche eingesammelt. Nach Angaben der Polizei verlangten sie neben der Unterschrift auch noch eine Spende für die vermeintliche Kirche. Als angesprochene Personen kein Geld zahlen wollten, wurden die beiden Männer aggressiv und aufdringlich. Nachdem die Polizei informiert war, konnte die Personen im Bereich Langwedel angetroffen werden. Wie sich herausstellte, gibt es keinerlei Bezüge zu einer Kirche. Die Polizei Achim sucht nun Zeugen, die ebenfalls auf die Personengruppe getroffen sind. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei in Achim zu melden.