Kein Gold, sondern wertloser Schmuck, den die Betrüger den Leuten andrehen wollen. (Polizei, FR)

Achim. Im laufenden Jahr wurden in Achim bereits mehrere Fälle registriert, in denen in der Fußgängerzone wertloser Schmuck angeboten wurde. In zumindest einem Fall lag ein vermeintlicher Goldring dort auf dem Boden. Als ein Passant den Ring aufnahm, wurde er von einem Unbekannten, der sich als Verlierer ausgab, angesprochen und bedrängt, den angeblich wertvollen Schmuck zu kaufen. Nach dem Vorfall wurde der tatsächlich wertlose Ring durch den Finder beim Bürgerbüro abgegeben. Die Polizei Achim rät daher: Lassen Sie sich nicht auf Gespräche mit fremden Menschen ein. Geben Sie kein Geld für Dinge, die Sie nicht erwerben wollen. Lassen sie ihre Geldbörse dort, wo sie hingehört: In eine verschlossene Innentasche eng am Körper. Hinweise auf den Schmuck-Trick an die Polizei: 0 42 02 / 99 60.