Auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und Posthausen ist, wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, am Donnerstagmorgen ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonleitwand geprallt, an der er weiter entlangfuhr. Dadurch verursachte das Fahrzeug ein Feuer an der Böschung, das von Kräften der Johanniter vom Ortsverband Stade zügig gelöscht wurde, als sie zufällig an der Stelle vorbeikamen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Oyten hielt Nachschau an der Brandstelle, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Atemalkoholwert von drei Promille

Der 50-Jährige war unvermindert weitergefahren und konnte von Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf der Rastanlage Grundbergsee kontrolliert werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte. „Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille“, heißt es im Polizeibericht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.