Im Jahr 2015 fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, stehen demnächst bauliche Veränderungen südlich und nördlich des Mini-Kreisels in der Ottersberger Mitte an. (Björn Hake)

Etwas mehr als vier Jahre nach der Fertigstellung des kleinen Kreisverkehrs, der die Lange Straße, die Grüne Straße und die Straße Am Damm miteinander verknüpft, stehen in Ottersbergs Zentrum erneut bauliche Veränderungen auf dem Programm. Zwar ist diesmal der Ende 2015 für den Verkehr freigegebene Mini-Kreisel nicht direkt von Bauarbeiten betroffen, jedoch das umliegende Gebiet, auf dem sich zwei etablierte Ottersberger Unternehmen – Druckerei Froben und Aleco – erweitern wollen. Um Einfluss auf die Umgestaltungen zu nehmen, hatten sich am Donnerstagabend zahlreiche Bürger im Rathaus eingefunden und in der Sitzung des Ottersberger Ortsrates mit Nachdruck die Ansetzung einer Einwohnerversammlung gefordert, ehe die Arbeiten im nördlichen und südlichen Bereich des kleinen Kreisels starten.

Im Vorfeld der Sitzung hatte Wilfried Voortmann, ehemaliges Mitglied des Orts- und Gemeinderates, die Bürger mit einem Rundschreiben um zahlreiches Erscheinen gebeten. „Durch meinen engeren Kontakt mit den politischen Vertretern konnte ich erfahren, dass über das Bauvorhaben am kleinen Kreisel nun schon die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden sollen. Die Bürger sind aber leider vorher nicht informiert worden“, monierte Voortmann und fügte hinzu: „Bei einer so wichtige Entscheidung für das Ortsbild im Kernbereich ist es wichtig, dass die Bürger rechtzeitig informiert werden. Bei einer solchen Planung für diese Bauvorhaben ist es sinnvoll, vorher eine Einwohnerversammlung einzuberufen und die Bürger umfassend zu informieren, um dann in einen Austausch zu kommen.“

Keine Einwohnerversammlung

Zwar zeigte sich das vom Ottersberger Ortsbürgermeister André Herzog (SPD) geführte Gremium erfreut über die große Anteilnahme, die Hoffnung auf eine Einwohnerversammlung musste er den Bürgern aber zügig nehmen. Schließlich habe die Gemeinde laut Bauamtsleiter Ralf Schack die Gebäude Am Damm 1 und Lange Straße 2 bereits an die Firma Froben verkauft, damit dort ein Lagergebäude mit Büroräumen gebaut werden könne. Um den Erweiterungsplänen nicht im Wege zu stehen und auch einen wichtigen Arbeitgeber im Ort zu halten, soll sich das Unternehmen, das schon seit vielen Jahren seinen Standort mit Buchhandlung und Druckerei im Bereich Lange Straße/Am Damm hat, in diesem Bereich ausbreiten dürfen.

Zahlreiche Anwohner befürchten nunmehr, dass ein Industrie-Komplex das Ortsbild ausgerechnet in der Ottersberger Mitte verschandeln könnte und fordern daher Mitspracherecht. Schack versuchte derweil, den Bürgern derartige Sorgen zu nehmen. Der Bauamtschef verwies auf den rechtskräftigen Bebauungsplan, der hier die Bedingungen und Festsetzungen regelt, die das Unternehmen laut Schack auch nicht umgehen möchte. Unterstützung erhielt Schack von Gemeinde-Bürgermeister Horst Hofmann (CDU), der aus Gesprächen mit Froben erfahren habe, dass es der Anspruch der Firma sei, dort eben keine Blechbude aufzustellen. „Ich habe vollstes Vertrauen“, ließ Hofmann wissen. Zudem stellte er fest, dass mit den baulichen Veränderungen auch Vorteile verknüpft seien. „Die Verkehrssituation wird sich verbessern“, ist sich Hofmann mit Blick auf den Abriss des Gebäudes Am Damm 1 sicher.

Anders verhält es sich derweil bei dem Vorhaben der Firma Aleco, die bereits die Grundstücke Grüne Straße 21 und 23 von der Gemeinde erworben hat. Dort plant der Bio-Markt den Bau eines Bürogebäudes. Das Gebäude Grüne Straße 23 ist bereits geräumt und an den neuen Eigentümer übergeben worden. Damit auf dem Grundstück das Bürogebäude entstehen kann, hat der Ottersberger Ortsrat am Donnerstag einstimmig die dafür notwendige Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist, sieht demnach ein Gebäude mit flach geneigtem Dach und zwei Vollgeschossen zuzüglich Dachgeschoss mit einer maximalen Oberkante von rund 12,50 Meter vor. Die Zufahrt in das Plangebiet soll in der nordwestlichen Ecke von der Straße Am Vie erfolgen. Klaus Rebentisch (CDU) zeigte sich erleichtert: „Ich bin froh, dass es uns gelingt, ein namhaftes Unternehmen in Ottersberg zu halten.“