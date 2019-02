Am 26. Mai müssen die Oytener ein neues Gemeindeoberhaupt wählen, da Bürgermeister Manfred Cordes vorzeitig sein Amt zur Verfügung stellen wird. (Wolfram Kastl/dpa)

101 Tage sind es noch bis zur Bürgermeisterwahl in Oyten. Genug Zeit, für die Kandidaten, die Gunst der Bevölkerung für sich zu gewinnen und auch auf der anderen Seite genug Zeit für die Bürger, sich darüber Gedanken zu machen, hinter welchem Namen sie ihr Kreuzchen machen werden. Den auch noch kurz vor der Wahl Unentschlossenen und natürlich auch allen anderen Interessierten bietet unsere Redaktion im Rahmen einer WESER-KURIER-Talkrunde am Dienstag, 21. Mai, – also fünf Tage vor der Stimmenabgabe – noch einmal die Möglichkeit, sich ein Bild von den Bewerbern für den Platz auf dem Chefsessel im Oytener Rathaus zu machen. Ab 18 Uhr stehen sie im Saal des Gasthauses Zum Alten Krug Rede und Antwort zu Themen, die die Menschen in der Gemeinde Oyten bewegen. Gleichzeitig sollen die Besucher aber auch die Gelegenheit bekommen, einen Einblick von den Persönlichkeiten der Kontrahenten zu bekommen.

Heiko Oetjen. (wdspinning)

Bisher haben drei Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen: Für die SPD will Heiko Oetjen in die Fußstapfen der sozialdemokratischen Bürgermeisterriege in Oyten treten. Von der Oytener CDU wird Sandra Röse ins Rennen geschickt. Und der Unterstützung des Ortsverbandes von Bündnis90/Die Grünen kann sich Björn Meyer sicher sein. Die Vorbereitungen für den Wahlkampf haben bei dem Trio im Hintergrund inzwischen natürlich begonnen.

Sandra Röse. (Braunschädel)

Sehr wahrscheinlich wird es aber nicht bei einem Dreikampf bleiben, ein weiterer potenzieller Bewerber steht nach unseren Informationen seit einiger Zeit in den Startlöchern und wird – wenn alles planmäßig verläuft – seine Kandidatur auch bald öffentlich machen. Möglich ist es außerdem, dass die FDP Oyten noch einen Kandidaten stellen wird. „Aktuell tut sich noch niemand hervor“, berichtet ihr Ortsverbandsvorsitzender Thomas Ceglarek-Brockshus auf Nachfrage. Aber bei zwei Mitgliedern gebe es durchaus Überlegungen. „Wer weiß, was noch passiert“, sagt Ceglarek-Brockshus, der die Chance auf einen Bürgermeisterkandidaten aus den Reihen der FDP auf etwa 30 Prozent beziffert.

Björn Meyer. (FR)

Prinzipiell können natürlich auch noch Oytener außerhalb des politischen Umfeldes ins Bürgermeisterrennen eingreifen. Bis spätestens Montag, 22. April, müssen die Wahlvorschläge eingereicht worden sein. Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist im Übrigen Amtsinhaber Manfred Cordes, der eigentlich noch bis 2021 als Bürgermeister in Oyten gewählt ist. Doch auf eigenen Wunsch geht er zwei Jahre früher in den Ruhestand und räumt seinen Schreibtisch am 31. Oktober dieses Jahres.

Wer sich dort dann ab dem 1. November einrichten darf, das entscheiden einzig und alleine die Oytener. Wahlberechtigt sind alle Bürger ab 16 Jahren. Gewählt wird parallel zur Europa- und Landratswahl am Sonntag, 26. Mai. Sollte keiner der Kandidaten an diesem Tag eine absolute Mehrheit erreichen, so sind die Wähler erneut gefragt. Die Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen im ersten Durchgang würde dann drei Wochen später am 16. Juni stattfinden. Eins ist auf jeden Fall gewiss: Egal, wer am Ende Nachfolger von Cordes wird, er oder sie darf sich auf eine unverhältnismäßig lange erste Amtszeit freuen. Denn 2021 wird es dann keine Wahl geben, wodurch – im Normalfall – sieben Jahre als Chef oder Chefin im Rathaus garantiert sind.