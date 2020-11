Von 16 bis 18 Uhr – diese sehr verkürzten Öffnungszeiten der Oyter Reisewelt sind Aussagekraft genug, wenn es um die momentane Nachfrage nach Reisebuchungen geht. Angesichts der durch die Corona-Pandemie völlig unklaren Perspektive und reihenweise abgesagter Urlaube in diesem Jahr sind die Menschen sehr zurückhaltend, was die Reiseplanungen für 2021 angeht. „In unserem Reisebüro haben wir daher gerade freie Kapazitäten – und wir sind dringend daran interessiert, dass diese Pandemie ein rasches Ende findet. Daher liegt es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten“, erklärt Hüseyin Senol, der die Oyter Reisewelt gemeinsam mit seiner Frau Kerstin leitet, eine nun eingereichte Bewerbung der besonderen Art. Denn das Reisebüro hat sich beim Gesundheitsamt des Landkreises als Taskforce zur Pandemiebekämpfung beworben.

„Allerorts klagen Städte und Gemeinden, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, und zwar trotz der Unterstützung durch die Bundeswehr“, sagt Senol, der vor allem die klassischen Qualifikationen von Reisebüro-Mitarbeiter als perfekte Voraussetzung für den Einsatz als Pandemie-Taskforce anführt. Sein Reisebüro sei im Ort bestens vernetzt, professionelle Kommunikation in verschiedenen Sprachen, soziale Kompetenz und Flexibilität gehören fest zum Job. Reisebüros seien den Umgang mit sensiblen Daten gewohnt, firm in der Arbeit mit IT und in der Lage, sich schnell in neue Prozesse einzuarbeiten. Darüber hinaus sind Reisebüros integraler Teil nationaler und internationaler Kommunikationsnetzwerke. Das heißt laut Senol: „Die Oyter Reisewelt ist nicht nur lokal, sondern auch überregional bestens angebunden.“

Doch trotz dieser Argumente gab es vom Landkreis Verden nun erst einmal eine Absage. „Leider kann der Landkreis die Mitarbeiter des Unternehmens – trotz Telefonerfahrung und Fremdsprachenkenntnisse – nicht als Containment Scouts einsetzen“, heißt es aus dem Kreishaus. Das Hauptproblem beim Einsatz von Fremdpersonal bestehe darin, dass im Rahmen der Nachverfolgung hoheitliche Aufgaben wahrgenommen werden müssen. So sind von den Scouts unter anderem mündliche Quarantäneverfügungen auszusprechen. Diese Anordnungen dürfen nur von Mitarbeitern des Landkreises getroffen werden.

Umfangreiche Einarbeitung erforderlich

Die Arbeit in der Fallnachverfolgung erfordere zudem eine umfangreiche Einarbeitung und medizinisches Wissen. „Aktuell befinden sich mehrere Personen in der Einarbeitung. Es bestehen derzeit keine Kapazitäten für weitere Einarbeitungen beziehungsweise zur Vermittlung des medizinischen Wissens“, lässt der Landkreis weiter verlauten. Für andere Bereiche im Gesundheitsamt wie telefonische Auskunftsdienste oder die Durchführung von Abstrichen sei aktuell ausreichend Personal vorhanden und im Einsatz.

Das Kapitel ist für die Oyter Reisewelt damit aber noch nicht final geschlossen. Die Bereitschaft des Reisebüros zur Mithilfe sei nun bekannt, „nun warten wir darauf, ob Bedarf besteht“, sagt Kerstin Senol, die eine notwendige Einarbeitung nicht als Hindernis sehen würde. „Wir haben Zeit, um an Schulungen teilzunehmen.“

Ihr Mann findet allgemein, dass sich in diesen Zeiten mehr Menschen oder Unternehmen trauen sollten, neue und ungewöhnliche Wege zu gehen. „Wir sollten als Gesellschaft bis zur Überwindung der Pandemie auf Strukturen setzen und Potenziale heben, die bereits vorhanden sind und die helfen werden, das Pandemiegeschehen zu kontrollieren“, sagt Hüseyin Senol. „Es muss das gemeinsame Ziel von Gesellschaft und Politik sein, die Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu bekämpfen.“