Als jüngste Aktion hatten Stephan Leenen (links) und Rüdiger Dürr zum Welttag der Poesie in der Stadtbibliothek von Achimern ein Gedicht über ihre Stadt schreiben lassen. Leenen und Dürr sind auch die treibende Kraft hinter dem interaktiven Geschichtsmodul. (Björn Hake)

Zwischen 65 000 und 75 000 Euro sollte nach den ersten Plänen die Software für das neue interaktive Geschichtsmodul der Achimer Stadtbibliothek kosten. Mit bis zu 90 Prozent – so hatten es die Verantwortlichen im Herbst vergangenen Jahres bei der ersten Vorstellung der Pläne gehofft – sollte die Kulturstiftung des Bundes ein solches Projekt fördern. Mit dem interaktiven Geschichtsmodul will die Stadtbibliothek, wie berichtet, ein Angebot schaffen, bei dem sich insbesondere junge Leute interaktiv mit der Achimer Geschichte auseinandersetzen können. Nun jedoch die ernüchternde Nachricht: Der Förderantrag wurde abgelehnt. Die 53 800 Euro, die die Stadtbibliothek bei dem Förderprogramm zur Weiterentwicklung öffentlicher Bibliotheken beantragt hatten, werden nicht gezahlt.

Mehrfach überzeichnet

„Das Programm war mehrfach überzeichnet, da viele Bibliotheken aus dem gesamten Bundesgebiet Projektvorschläge eingereicht hatten“, heißt es zu den Gründen in einer Beschlussvorlage, die in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur am 2. April thematisiert werden soll. Im Ranking habe sich der Antrag der Achimer nicht behaupten können. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Die Zusagen anderer Fördermittelgeber liegen nämlich bereits vor – darunter die Stiftung der Kreissparkasse Verden, die VGH-Stiftung, Wabe e.V., der Landesverband Stade und der Förderverein der Stadtbibliothek. Insgesamt kommt so eine Fördersumme im fünfstelligen Bereich zusammen. Genauer gesagt sind es derzeit 18 500 Euro.

Doch die Verantwortlichen hoffen noch auf mehr. „Durch den anzupassenden Gesamtkostenrahmen ergeben sich gegebenenfalls auch andere Fördersummen bei unseren anderen Fördermittelgebern.“ Derzeit sei man dazu mit den Stiftungen im Gespräch. Darüber hinaus hatte auch die Stadt Achim in ihrem Doppelhaushalt 10 000 Euro zur Ko-Finanzierung des Projektes bereitgestellt.

„Es wurden verschiedene Förderanträge gestellt, auch in der Hoffnung, von vornherein mit einer größeren Lösung starten zu können“, schreibt Bibliotheksleiter Stephan Leenen in der Vorlage. Nun muss es vorerst wohl erst einmal eine kleinere Lösung werden. Wie diese aussehen soll, dazu gibt es mittlerweile auch schon konkrete Pläne. So sollen Jugendliche an den Weiterführenden Schulen in Achim in den kommenden Monaten die Lebensläufe historischer Personen der Jahre 1933 bis 1945 aus der Achimer Lokalgeschichte erarbeiten. Dies solle, so der Plan, im Rahmen von Geschichtsseminaren stattfinden. „Unterstützt vom Stadtarchiv, der Achimer Geschichtswerkstatt, dem Achimer Heimatverein und den Gästeführern werden die Jugendlichen Informationen, Daten und Fakten zusammentragen“, heißt es.

In Rollen schlüpfen

In einem zweiten Schritt werden die Jugendlichen dann selbst in die Rolle historischer Charaktere Schlüpfen, um filmisch sogenannte Avatare darzustellen. „Diese Kunstfiguren oder Stellvertreter werden später auf einem Bildschirm und auf elektronischen Medien mit den Besuchergruppen in Interaktion treten und diese durch ihre individuelle Lebensgeschichte führen, indem sie sie an bestimmte Orte schicken, ihnen aufgeben, bestimmte Informationen nachzulesen und einzugeben oder Fotos zu machen und einzuspielen.“

Konzipiert wurde das Projekt bereits 2018, die Umsetzung ist für den Zeitraum von März 2019 bis Juni 2020 vorgesehen. Erste vorbereitende Arbeiten haben aber schon stattgefunden. „Im Vorfeld haben wir bereits einige Interviews mit Zeitzeugen geführt“, berichtet Leenen. Diese und weitere Menschen der älteren Generation werden bei entsprechender Bereitschaft dann in den vorgesehenen Treffen von Jugendlichen befragt, um weitere Informationen und Details in das Projekt einfließen zu lassen.

„Wenn das Projekt angelaufen ist und sich ein positiver Verlauf abzeichnet, können auf Grundlage der sich abzeichnenden Erkenntnisse weitere Förderanträge vorbereitet werden“, zeigen sich die Organisatoren optimistisch. Mit dem interaktiven Geschichtsmodul wolle man die Jugendlichen in ihrer heutigen Lebenswirklichkeit abholen und sie auf eine neue Art an die Historie der Stadt heranführen. „Wir lassen uns als Stadtbibliothek auf ein Experiment ein, dessen Ausgang wir nicht vorhersagen können“, sagt Leenen.