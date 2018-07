Die Scheune von Blocks Huus in Bassen hat sich Agnes Gerken-Lüllmann als Ausstellungsort ausgesucht: Eine große Räumlichkeit, die bis zur Eröffnung am Sonnabend mit Kunstwerken bestückt sein wird. (Michael Braunschädel)

Geschäftiges Treiben am Dienstag in der Scheune von Blocks Huus: Für zahlreiche Kunstwerke werden an den Wänden passende Plätze gesucht, um sie optimal in Szene zu setzen. Mittendrin und mit dem letzten Wort bei den Entscheidungen: Agnes Gerken-Lüllmann. Kein Wunder, ist sie doch die Verantwortliche für jene Veranstaltung, die es so in dieser Form noch nicht gegeben hat, und für die aktuell in Bassen die letzten Vorbereitungen laufen. Für ihren 25. Bildergarten hat sie sich etwas ganz Besonders ausgedacht. Sind bei diesem Ausstellungsformat normalerweise nur Werke von ein oder zwei weiteren Künstlern bei ihr auf dem Grundstück in Schaphusen zu sehen, hat sie zum Jubiläum alle bisherigen Aussteller zur Teilnahme eingeladen – und die Resonanz war überwältigend.

"Es gab keine Absage", erzählt Gerken-Lüllmann am Rande der Aufbauarbeiten. Selbst von den bereits Verstorbenen werden Arbeiten zu sehen sein. Das heißt konkret: Insgesamt gibt es Kunstwerke von 36 Personen und zwei Gruppen zu sehen. Verständlich, dass für all die Bilder, Skulpturen und Co. bei der Organisatorin zuhause nicht ausreichend Platz gewesen wäre. Und so entschied sich Gerken-Lüllmann dafür, auf gleich zwei Lokalitäten auszuweichen. Einmal die Scheune von Blocks Huus, wo am Dienstag mit den Aufbauarbeiten begonnen wurde. Und einmal in Körbers Gasthof in Fischerhude, wo bereits am Montag die Kunstwerke in Position gebracht worden sind.

Schon im vergangenen Herbst habe sie damit begonnen, alles vorzubereiten. "Zum Glück waren wir hier in Blocks Huus von Anfang an willkommen", betont Gerken-Lüllmann. Schnell seien von den angefragten Künstlern auch die ersten Werke bei ihr eingetroffen. "Wir haben deutlich mehr, als wir ausstellen können", erzählt sie. Am Ende werden es aber deutlich mehr als hundert Kunstwerke sein, die an den beiden Standorten in Augenschein genommen werden können. Dabei ist eine große Bandbreite gegeben, insgesamt seien dabei neben klassischer Malerei viele Keramikwerke und Fotografien vertreten. "Das Schwierige ist, alles so zu positionieren, dass es gut passt." Die Scheune von Blocks Huus biete dafür in jedem Fall einen guten Rahmen, auch weil es etwa mit den dunklen Holzbalken kein normaler Ausstellungsort ist. "Ich finde das viel spannender als weiße Atelier-Räume", sagt Gerken-Lüllmann.

Einen besonderen Ausstellungsteil bilden individuelle Frühstücksgeschirre, gestaltet von Kindern im Rahmen eines Projektes in der "Erdwerkstatt" von ihrer Nachbarin in Schaphusen, Renate Kablitz. "Man wundert sich wirklich, wie gut die sind", attestiert Gerken-Lüllmann den jungen Teilnehmern viel Talent. Kablitz gehört auch selbst zu den Ausstellerinnen, wie zahlreiche weitere Künstler aus dem Landkreis. Darunter etwa die Langwedeler Simone Briaire-Schulz und Ralf Schulz, Ulla Buchalla und Dragica Schneider aus Achim, Christiane Doeker aus Ottersberg sowie der Oytener Martin Mindermann.

In Körbers Gasthof in Fischerhude können die Werke ab diesem Sonnabend, 4. August, bis zum 11. November zu den Öffnungszeiten angesehen werden. In Bassen wird das nur an den beiden kommenden Wochenenden der Fall sein – dafür jedoch mit einem Rahmenprogramm. Eine Einführung in die Ausstellung wird es am 4. August ab 16 Uhr geben, zu der auch der Großteil der Künstler anwesend sein wird. Es folgt tags darauf um 15 Uhr ein "Talk up Platt". Am 11. August ist ab 15 Uhr ausgehend vom Blocks Huus eine Fahrradtour von Ausstellung zu Ausstellung geplant, bevor am 12. August in Bassen die Finissage ansteht.