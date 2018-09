Der Dialog mit den Schaustellern gehört für den Ottersberger Herbstmarktmeister Chris Fehsenfeld (rechts) zum Tagesgeschäft. Hier bespricht der Verwaltungsangestellte mit Michael Dieckmann den Aufbau des Highway Star Autoscooters. (Viola Heinzen)

Chris Fehsenfeld: Es hat sich ein bisschen was auf der Marktwiese verändert. Wir durften bisher immer ein privates Grundstück mitbenutzen, das ist in diesem Jahr nicht mehr so. Deswegen mussten wir ein wenig umplanen. Die Zuwegung, die hinter das Festzelt führt, mussten wir um fünf Meter nach rechts versetzen. Die Marktwiese ist zwar gleich groß geblieben, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir das Festzelt und Gewerbezelt auf der Wiese unterbringen.

Es wird wie im Vorjahr acht Fahrgeschäfte geben. Dazu werden 30 bis 35 Stände aufgebaut sein. Mit vielen Schaustellern arbeiten wir seit Jahren zusammen. Die Familie Brockelmann kommt beispielsweise schon seit 70 Jahren mit ihrem Kinderkarussell, Eiswagen und Zuckerwagen nach Ottersberg.

Seit 2017 bin ich offiziell Marktmeister. Ausgerufen bin ich aber schon seit 2016. Ich habe den Herbstmarkt zusammen mit dem langjährigen Marktmeister Manfred Lemke geplant.

Mein Vorgänger Manfred Lemke hatte seinen Ausstieg wegen Altersteilzeit schon lange geplant und war der Meinung, dass ich gut in diese Rolle passe. Ich konnte mich eigentlich nicht erwehren. Und es haben alle ihr Okay gegeben.

Meine Arbeit beginnt bereits mit der Planung des Marktes. Dazu gehört die Vergabe der Standplätze, aber auch die Sicherheit auf dem Marktgelände. Daher bin ich auch Ansprechpartner für die Polizei und treffe die entsprechenden Absprachen. Aber auch die Anmeldungen für den Umzug gehen über meinen Tisch. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen den Schaustellern und dem E-Werk, das für die Stromversorgung zuständig ist. Ich setze quasi die Sicherung wieder ein, wenn sie herausgesprungen ist. Aber ich sichte auch schon jetzt die Bewerbungen für den Herbstmarkt 2019 und vergebe Standplätze. Die Planungen für das Jahr 2019 gehen also jetzt schon los.

Ich kann froh sein, dass Manni (Manfred Lemke, die Red.) noch da ist. Er steht mir immer noch mit Rat und Tat zur Seite und ist da, wenn ich eine Frage habe oder Hilfe brauche. Er hat mir auch von zig Jahren die Unterlagen gegeben. Das heißt, dass wir gut in die Vergangenheit des Herbstmarktes schauen können. Und sind ja doch auch einige kuriose Geschichten entstanden, auf die ich zurückblicken kann.

Man muss versuchen, alle Menschen unter einen Hut zu bekommen und ein Fest für die komplette Bevölkerung auf die Beine zu stellen. Man muss einen Markt organisieren, der ansprechend für Familien mit kleinen Kindern ist, aber man muss auch zusehen, dass zum Beispiel Oma Gertrude auch gerne zur Marktwiese kommt.

Dann bin ich das Mädchen für alles und halte mich im Hintergrund. Ich kümmere mich um die kleinen und großen Nöte der Schausteller und bin ganz für sie da. Ich sorge dafür, dass der Betrieb auf dem Markt funktioniert. Ich mache mit Bärbel Seekamp auch die Einteilung für den Marktumzug und kümmere mich um die Tauben, die bei der Eröffnung frei gelassen werden.

Es ist ein Volksfest für jeden – vom dreijährigen Kind bis zum Senior. Ich kenne den Herbstmarkt seit 1998. Er ist ein Treffpunkt für viele Menschen.

Weil der Herbstmarkt auch in diesem Jahr wieder so sein wird, wie man ihn kennt.

Ich würde mich freuen, wenn es im Nachhinein keine Beschwerden gibt. Dann könnte ich mich in aller Ruhe und voller Elan auf die nächste Feier vorbereiten. Das wäre dann meine Geburtstagsfeier.

Zur Person

Chris Fehsenfeld (29)

lebt seit 1998 im Flecken Ottersberg. Der gebürtige Bremer wohnt in Posthausen und arbeitet im Rathaus als stellvertretender Kassenverwalter in der Gemeindekasse.