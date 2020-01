René Dahms ist aus der Ottersberger Feuerwehr nicht mehr wegzudenken. Der Jugendfeuerwehrwart kümmert sich um den Nachwuchs. (Marvin Ibo Güngör)

Ein in Flammen stehender und mit Elektroschrott beladener Sattelzug auf der Autobahn-Rastanlage Grundbergsee, ein Großeinsatz in der Wümmeschule wegen Reizgas und die Bergung eines Autofahrers aus den Trümmern seines Fahrzeugs nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und Posthausen. Die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg dürften sich an dieses drei Einsätze im vergangenen Jahr wegen ihrer Dramaturgie noch besonders gut erinnern.

Jetzt haben der zum Brandmeister beförderte Markus Witkowski und seine Kameraden auf der Jahreshauptversammlung eine Bilanz für das Feuerwehr-Jahr 2019 gezogen und gleichzeitig die Weichen für die Bewältigung anstehender Aufgaben in 2020 gestellt. So mussten die Feuerwehrleute der Ottersberger Wache im vergangenen Jahr zu 52 Einsätzen ausrücken. 17 Mal sind sie dabei aufgrund von Bränden gerufen worden. 21 Mal waren die Ottersberger im technischen Hilfseinsatz und mussten bei 14 Fehlalarmen unverrichteter Dinge wieder einrücken.

Keine Nachwuchsprobleme

Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte aus der Einsatz- und Altersabteilung 5062 Dienststunden für 187 Dienste, Veranstaltungen und Besprechungen ab. Das Zahlenwerk bildete eine Mitgliederzahl von 101 Freiwilligen ab. In der Ottersberger Jugendfeuerwehr sind derzeit zwölf Nachwuchsbrandschützer im Alter von zehn bis 16 Jahren aktiv. Mit Feuereifer sind zudem 32 Schützlinge im Alter von sechs bis zehn Jahren in der Kinderfeuerwehr dabei. Bei 44 angehenden Feuerwehrleuten muss sich die Ottersberger Wehr um den Nachwuchs also keine Sorgen machen.

Eine besondere Auszeichnung verdiente sich derweil René Dahms. Mit 782 geleisteten Dienststunden avancierte der Jugendfeuerwehrwart zum „Feuerwehrmann des Jahres 2019“. Im Januar 2018 hatte Dahms das Amt von seinem Vorgänger Kadir Kurter übernommen. „Ich stamme selbst aus der Jugendabteilung und bin seit Jahren Betreuer. Ich möchte mein Wissen an die Jugend weitergeben“, sagte Dahms damals und ließ seinen Worten nun Taten folgen. Zu seinem Ausbildungsprogramm zählt neben teambildenden Aktionen wie Zeltlager, Wettbewerben oder aktiver Mitgliederwerbung auf dem Ottersberger Markt auch der erste Umgang mit den Feuerwehrgeräten.

Beförderungen und Auszeichnungen

Dahms rekrutiert und bildet somit die Schützlinge aus, die später einmal die Lücken schließen sollen, die in die Altersabteilung wechselnde Kameraden reißen. In diesem Jahr hat Oberbrandmeister Helmut Frank nach 26 Dienstjahren diesen Schritt vollzogen. Zusammen mit Rolf Hensel war Frank im Jahr 2006 der Mitbegründer des Fördervereins und der Kinderfeuerwehr, die es seit 2014 in Ottersberg gibt. Ebenfalls in die Altersabteilung sind Brandmeister Axel Faber (nach 31 Jahren), Hauptlöschmeister Heinz Beyer (nach 43 Jahren) und Erster Hauptfeuerwehrmann Kai Wedemeyer (nach 46 Jahren) gewechselt. Das Quartett hatte in den vergangenen Jahrzehnten laut Wehr in verschiedenen Funktionen maßgeblichen Anteil am Erfolg und Zusammenhalt der Ottersberger Kameraden.

Haben sich im Ottersberger Feuerlöschwesen verdient gemacht (von links): Jan-Erik Ganze, Helmut Frank, Markus Witkowski, Ernst Peymann, Gerd Grebe, Stefan Bassen und Hermann Feldkirch. (FW Ottersberg)

Neben René Dahms gab es bei der Jahreshauptversammlung noch weitere Kameraden, die für ihr Engagement von Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling im feierlichen Rahmen ausgezeichnet worden sind. Helmut Frank erhielt etwa die bronzene Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Für ihre langjährigen Verdienste im Feuerlöschwesen sind zudem Gerd Grebe, Hermann Feldkirch und Ernst Peymann für 40 Jahre und Stefan Bassen für 25 Jahre geehrt worden. Neben Ortsbrandmeister Markus Witkowski, der nunmehr zum Brandmeister aufgestiegen ist, durfte sich auch sein Stellvertreter Jan-Erik Ganze freuen. Er darf sich ab sofort Hauptlöschmeister nennen.