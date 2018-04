Angela Wilhelms (von links) von stadtland+, Johanna Böse-Hartje (Biohof Böse-Hartje), Imke Meyer (Samtgemeinde Thedinghausen) sowie Claudia Elfers und Maren Kehlbech (beide Biostadt Bremen) haben den Bioerlebnismarkt organisiert. (Sebi Berens)

Thedinghausen-Eißel. Bereits im vergangenen Jahr hat es einen Bioerlebnismarkt auf dem Thänhuser Markt gegeben. Nun wird auch auf dem Biohof Böse-Hartje in Thedinghausen-Eißel solch eine Veranstaltung angeboten. Und zwar am Sonnabend, 14. April. Bei dem vom Kiebitz-Verein, stadtland+, dem Biohof Böse-Hartje und Biostadt Bremen sowie der Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen organisierten Erlebnismarkt können sich die Besucher darüber informieren, was es mit dem ökologischen Landbau auf sich hat. Zum Beispiel wird an den Ständen des „Kompetenzzentrums Ökologischer Landbau“, bei „Biostadt Bremen“, bei der „Frischen Kiste“ aus Syke-Gessel und bei „Genussland Bremen-Niedersachsen“ Aufklärung betrieben.

Insgesamt 13 Märkte gehören zu dieser Veranstaltungsreihe, auf dem Biohof Böse-Hartje fällt in diesem Jahr der Startschuss. Unter anderem gibt es auch noch Märkte in Weyhe, Hude und Oldenburg. Im Landkreis Verden wird es entsprechende Angebote noch in Oyten (letzte Beratungen stehen noch aus) und wieder beim Thänhuser Markt vom 14. bis 16. September geben.

Diverse Mitmachaktionen sind beim Auftakt auf dem Hof Böse-Hartje vorgesehen. Allen voran wird Fernsehköchin Barbara Stadtler ab 13 Uhr auf der Mitmachbühne praktische Tipps geben. Denise Eichler von Nußbaum Rohmilchkäse zeigt ab 11.30 Uhr, wie zu Hause Frischkäse hergestellt werden kann. Wie leckeres Bio-Grünkohlpesto entsteht, das will Conrad Bölicke von Arte-Fakt demonstrieren. Eine Gruppe mit Frauen – und einem Mann – aus Syrien, Jordanien sowie aus dem Senegal und aus der Türkei bietet Suppenkostproben an, wobei arabisch und auch deutsch gewürzt wird. „Es gibt Gewürze aus aller Welt, aber Produkte aus der Region“, erklärte jetzt bei der Programmvorstellung Angela Wilhelms von Kiebitz, dem Verein für ländliche Entwicklung.

Beim vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung geförderten Bio-Aktionsmarkt soll die Vernetzung mit den Erzeugern erfolgen. „Ohne entsprechendes Umland ist Bremen keine Biostadt“, sagt Claudia Elfers vom 2015 gestarteten Bremer Projekt. Es ist aber auch eine Lern- und Erlebnisausstellung, unter anderem durch das begehbare Q-Mobil, bei dem ein Mitmachprogramm rund um Kühe angeboten wird. Es kann dabei der Markt aus dem Weitwinkelblick einer Kuh betrachtet werden.

Gemüse, Öle und Honig

Neben Fleisch und Wurst von den Bio-Höfen Böse-Hartje aus Eißel und Schumacher in Thedinghausen wird es auch wieder Gemüse vom Hof Meyer-Toms aus Schwarme geben sowie Öle von Arte-Fakt aus Wilstedt, Honig der Imkerei Büttelmann aus Vorwerk und Lammbratwurst von der Schäferei Trinler aus Hollen – natürlich alles Bio-Produkte – geben. Kay Trinler will zudem ein Mutterschaf mit Lämmern zum Streicheln mitbringen.

Die Eröffnung am Sonnabend, 14. April, 10.15 Uhr, werden Hofbesitzerin Johanna Böse-Hartje, Claudia Elfers (Biostadt Bremen) und Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse vornehmen. Für „Folk un Platt“ mit Livemusik sorgt anschließend ab 12.30 Uhr Werner Winkel. Bereits um 10.45 Uhr ist ein Betriebsrundgang möglich. Eine Matinée im Hof-Café mit dem Thema „Zukunft der bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft in Niedersachsen“ ist für 11 Uhr vorgesehen. Die Moderation wird Carola Schede übernehmen. Die Bio-Kochshow mit Barbara Stadtler (13 Uhr) wird Andrea Stadtlander von den „Plattrichten“ Thedinghausen moderieren, ebenso die Vorstellung der Bio-Betriebe um 15.30 Uhr. Zwischenzeitlich stehen außerdem Kinderlieder zum Mitmachen mit Werner Winkel auf dem Programm.