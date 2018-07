Protagonisten des erstes Bio-Marktes in Oyten (von links): Köchin Barbara Stadler, Werner Gerken vom Heimatverein, Bürgermeister Manfred Cordes, VdS-Vorsitzender Hans-Joachim Blohme, Claudia Elfers vom Projekt Bio-Stadt Bremen) und Imker Jürgen Büttelmann. (Braunschädel)

Oyten. "In diesem Jahr haben wir Großes vor", kündigt Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender der Vereinigung der Selbstständigen Oyten (VdS) Oyten, bezüglich des Sommerfestes an. Das von der VdS veranstaltete bunte Treiben im Ortszentrum findet in diesem Jahr am Sonntag, 5. August, statt. Bisher war fast immer ausschließlich die Hauptstraße Ort des Geschehens gewesen. Ein Lückenschluss der Bummelmeile zum Heimathaus, wo parallel stets das Backfest zum Verweilen einlädt, war aber von der VdS schon länger angedacht gewesen. Diese Abtrennung hat uns schon immer ein bisschen gestört, erklärt Blohme und freut sich daher umso mehr, dass es am 5. August eine Premiere geben wird. Denn zwischen Rathaus und Heimathaus lockt erstmals ein Bio-Markt. "Wir erhoffen uns dadurch eine Belebung des ohnehin schon beliebten Festes", betont Blohme.

Ein reichhaltiges Angebot wird beim ersten Oytener Bio-Markt in jedem Fall geboten. Gemeinsam mit dem Verein Kiebitz, einem Zusammenschluss von acht Bio-Betrieben aus der Region, und der "stadtland+ gmbh" hat sich die VdS bei diesem neuen Angebot für den Themenschwerpunkt "Bienenwelten" entschieden. So können die Besucher etwa dabei zusehen, wie Bienenprodukte verarbeitet werden. Biolandimker Jürgen Büttelmann, einer von drei Experten vor Ort, hat unter anderem einen Kasten mit einem Anschauungsvolk dabei. Zudem soll frischer Honig gezapft werden, Kinder können eigene Fackeln herstellen und auch andere Bienenprodukte außer Honig, etwa das Kittharz Propolis, sind zu sehen. "Und dann suchen wir natürlich die Gespräche", kündigt Büttelmann an, der gemeinsam mit seiner Frau am Stand stehen werde. Schließlich gebe es rund um die der Bienenwelt viel Interessantes zu berichten.

Workshops und Kochshow

Auf der Mitmachbühne des Bio-Marktes wird es den ganzen Tag über Programm geben. Nach der Begrüßung und Eröffnung gegen 11 Uhr können sich Gäste im Rahmen eines Workshops an der Herstellung von Bio-Gemüsesuppen und -pfannen versuchen. Kreative Cocktailideen zur Abkühlung bietet das sogenannte "Cocktail-Creation-Camp" ab 12 Uhr. In einer Bio-Kochshow zeigt Köchin Barbara Stadler ab 13 Uhr allen Interessierten die Feinheiten im Umgang mit Hülsenfrüchten – den "Eiweißlieferanten der Zukunft". Natürlich gibt es auch Kostproben und die Rezepte zum Nachkochen für zuhause. Ab 15.30 Uhr erhalten die Besucher dann die Gelegenheit, angeleitet vom Käseexperten Michael Nußbaum, selbst Frischkäse herzustellen.

Für Kinder und Familien laden laut dem Verein Kiebitz weitere "interessante Mitmach- und Informationsangebote zum Verweilen ein". Unterschiedliche Biobetriebe präsentieren kulinarische Angebote aus der ökologischen Landwirtschaft. Bei der Lern- und Erlebnisausstellung Q-Mobil vom Verein Stadt-Land Ökologie können kleine und große Besucher etwa das Q-Diplom absolvieren, für das verschiedene Milchsorten getestet werden, oder beim Melkparcours die Fähigkeiten beim Melken unter Beweis stellen. Als "richtigen Schritt nach vorne" bezeichnet Bürgermeister Manfred Cordes die Einführung des Bio-Marktes. Bei der Gemeinde sei man von der Idee direkt begeistert gewesen und unterstütze die Premiere auch mit 5000 Euro.

Der Bio-Markt in Oyten ist einer von insgesamt 13 Biomärkten, die in diesem Jahr im Rahmen eines großen Verbundprojektes von Bio-Stadt Bremen stattfinden. "Bio in die Mitte der Gesellschaft zu bringen", ist laut Claudia Elfers, Leiterin des Projektes Bio-Stadt Bremen, eines der Ziele. Doch ohne das Umland könne keine Stadt "Bio-Stadt" werden, weswegen die Vernetzung dort sehr wichtig ist. So sei die Idee entstanden, gemeinsam mit Kommunen aus der Nachbarschaft Bio-Märkte zu veranstalten, wo Produzenten ihre Ware anbieten und Verbraucher sie kaufen und sich informieren können. So wie am 5. August in Oyten.

Aber natürlich bekommen die Gäste des Sommerfestes im Bereich der Hauptstraße auch wieder viel Altbewährtes geboten. "60 Stände sind es bislang", erzählt Blohme. Dazu gehören Karussells, Angebote für Kinder wie etwa Dosenwerfen oder Ponyreiten, Aussteller von Schmuck oder Dekoartikeln sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Wegen des großen Erfolges im Vorjahr wird der Modellbauclub Hansetrucker Bremen auf dem Penny-Parkplatz wieder Baufahrzeuge im Kleinformat präsentieren, mit denen via Fernsteuerung ein angelegter Parcours bewältigt werden kann. Der Trike-Stammtisch Bremen bietet gegen eine Spende für das Kinderhospiz Löwenherz Fahrten auf den imposanten Dreirädern an.

Zum Besuch lädt das Sommerfest von 11 bis 18 Uhr ein, um 13 Uhr öffnen dann auch die ansässigen Einzelhändler ihre Geschäfte. Bereits deutlich früher startet bereits um 9 Uhr der Aufbau für den Flohmarkt, der wieder zwischen altem und neuem Aldi-Markt zur Schnäppchenjagd einlädt. Und natürlich wird auch der Heimatverein im Heimathaus wieder den beliebten Butterkuchen anbieten. Angesichts der neuen Nachbarschaft durch den Bio-Markt hat man sich aber auch dort etwas Passendes ausgedacht. So wolle der Verein dieses Mal zweimal backen: vormittags ganz herkömmlich und nachmittags dann erstmals komplett auf Bio-Basis.



Anmeldungen für den Flohmarkt (einen Euro pro Meter) sowie einen Stand beim Sommerfest oder dem Bio-Markt nimmt Marktmeister Manfred Masanek noch telefonisch unter 01 71 / 9 93 70 00 entgegen.