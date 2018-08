Veranstalter und Aussteller unter sich: Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal eine Biomeile auf dem Thänhuser Markt. Weil das bei den Besuchern so gut angekommen ist, wird es im September eine zweite Auflage geben. (Björn Hake)

Thedinghausen. Die Premiere gab es bereits im vergangenen Jahr, nun geht die Biomeile auf dem 42. Thänhuser Markt in die zweite Runde: Vom 14. bis zum 16. September wird es auf dem Volksfest in Thedinghausen dann eben nicht nur Fahrgeschäfte, Trubel und Spektakel geben, sondern auch wieder eine Bio-Erlebnismeile. "Das ist im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden", sagte Imke Meyer von der Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen nun bei der Präsentation des Programms. "Wir sind deshalb sehr froh, dass es erneut geklappt hat."

Die Biomeile startet in diesem Jahr in der Blankenburger Straße und reicht über die Wiese vor der Gudewill-Schule bis zur Schulstraße. Eine Neuerung, denn dadurch wird die Biomeile zu einer echten Rundmeile. Ein Umstand, der Hans-Ludwig Durka, Vorsitzender der Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) in der Samtgemeinde Thedinghausen, die als Veranstalter des Thänhuser Marktes auftritt, einige Bauchschmerzen bereitet hat, wie er selbst sagt. "Einfach mal zwei Stände umbauen, damit war es nicht getan. Ich habe das etwas unterschätzt", gibt er zu. Und durch den Umstand, dass die Blankenburger Straße durch die Biomeile nun eine Durchgangsstraße geworden sei, habe man einen Bierwagen verloren, der sonst an dieser Stelle gestanden hat.

Aber auch Durka weiß, wie gut die Biomeile im vergangenen Jahr bei den Besuchern angekommen ist. Und er sieht es deshalb als "gute Ergänzung für den Markt". 160 bis 170 Stände würde es dieses Jahr insgesamt auf dem Volksfest geben. "15 Prozent davon sind Bio-Betreiber", verrät Durka.

Zum Auftakt am Freitag, 14. September, gibt es ab 18 Uhr Live-Musik, Biobier und Biowein. Dazu bieten regionale Biobetriebe Käse im Aktionszelt auf dem "Eilers-Parkplatz" an. Die offizielle Eröffnung der Meile ist dann am Sonnabend, 15. September, mit dem Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse, Claudia Elfers von Biostadt Bremen und dem veranstaltenden Verein der Biomeile, Kiebitz.

Der Verein Kiebitz, ein Zusammenschluss von inzwischen zwölf regionalen Bio-Betrieben, hat die Biomeile mit Imke Meyer von der Tourist-Info und stadtland+ organisiert. Dabei sind sie von der GDS unterstützt worden. Dank einer Förderung aus dem Bundesprogramm "Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN)" konnte so ein vielfältiges Informations- und Erlebnisangebot zusammengestellt werden, heißt es von den Organisatoren. "Die Biomärkte in der Region haben sich in diesem Jahr fast verdoppelt", berichtet Claudia Elfers von Biostadt Bremen. "Es sind aktuell 13 Bio-Märkte in Bremen und dem niedersächsischen Umland. Der Erfolg der Erlebnismeile in Thedinghausen hat zu dieser Steigerung entscheidend beigetragen. Bei uns haben sich viele Gemeinden und Veranstalter von Volksfesten gemeldet und gesagt, so etwas wie in Thedinghausen wollen wir auch", lobte Elfers.

Vom 15. bis zum 16. September werden zahlreiche regionale Aussteller, Biobetriebe, Vereine und Verbände ihre Produkte und Informationen zum ökologischen Landbau vorstellen. Angeboten werden Produkte und Gerichte vom Eis bis zur Gemüsesuppe aus ökologischer Landwirtschaft. "Hinnis Bioeis" kommt unter anderem aus eigener Herstellung direkt aus Eißel. Ziegenkäsevariationen bietet die Ziegerei aus Asendorf an. Tomaten- und Kürbis-Sorten stellt der Biolandhof Meyer Toms vor und bietet darüber hinaus auch mit einer Kartoffel- und Kürbispfanne vegetarische Gerichte an.

Als einen Höhepunkt der Biomeile kündigen die Organisatoren die Kochshow der Fernsehköchin Barbara Stadler aus Martfeld an. Am Sonnabend und Sonntag lädt sie jeweils ab 13 Uhr zum Kochtreff im Aktionszelt ein. Hier wird dann gemeinsam mit den Besuchern gekocht. "Das hat im vergangenen Jahr so viel Spaß gemacht und es gab immer was zu lachen. Ich komme gerne wieder nach Thedinghausen", sagte Barbara Stadler. Im Anschluss daran startet um 15 Uhr die „Käseschule“ mit dem Käseexperten Michael Nußbaum. Alle Interessierten können dort selber Frischkäse herstellen und lernen, wie die verschiedenen Käsesorten entstehen.

Bei der Nabu-Ortsgruppe Thedinghausen erfahren Interessierte alles über den naturnahen Gartenbau. Dieter Mensen erklärt an seinem Stand wiederum, was es mit dem lokalen E-Carsharing Projekt auf sich hat. "Wir haben ein Programm zusammengestellt, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte", ist sich Angela Wilhelms vom Verein Kiebitz sicher. So gibt es auch für Kinder wieder einiges zu entdecken und erleben, unter anderem auf der Schafwiese, wo Tiere gestreichelt werden können oder in der Schminkwerkstatt.